"Динамо" сразится со "Зриньски": есть ли у украинцев шансы победить

В матче 3 тура Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против боснийского "Зриньски". По мнению же букмекеров, фаворитом матча являются киевляне – при чем "с отрывом". На их победу действует коэффициент 1.69, тогда как на триумф соперников – 5.15.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.98. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Зриньски".

При этом самым вероятным счетом в основное время поединка они считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

1:0 (победа "Динамо") – 6.65;

2:0 (победа "Динамо") – 7.65;

0:0 – 8.90;

2:1 (победа "Динамо") – 9.00.

Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Зриньски". Для него действует коэффициент 42.50.

Игра пройдет 6 ноября на поле "Динамо". Начало – 22:00.

После первых 2-х туров "Динамо" с 0 очков из возможных 6-ти делит 31-36 места в турнирной таблице. У команды:

0 побед.

0 ничьих.

2 поражения.

0 забитых голов.

5 пропущенных.

"Зриньски" с 3 очками делит 12-22 места. У него:

1 победа.

0 ничьих.

1 поражение.

5 забитых голов.

1 пропущенный.

Как сообщал OBOZ.UA, после 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинские "Шахтер" и "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!