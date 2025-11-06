"Динамо" сразится со "Зриньски": есть ли у украинцев шансы победить
В матче 3 тура Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против боснийского "Зриньски". По мнению же букмекеров, фаворитом матча являются киевляне – при чем "с отрывом". На их победу действует коэффициент 1.69, тогда как на триумф соперников – 5.15.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.98. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Зриньски".
При этом самым вероятным счетом в основное время поединка они считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:
- 1:0 (победа "Динамо") – 6.65;
- 2:0 (победа "Динамо") – 7.65;
- 0:0 – 8.90;
- 2:1 (победа "Динамо") – 9.00.
Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Зриньски". Для него действует коэффициент 42.50.
Игра пройдет 6 ноября на поле "Динамо". Начало – 22:00.
После первых 2-х туров "Динамо" с 0 очков из возможных 6-ти делит 31-36 места в турнирной таблице. У команды:
- 0 побед.
- 0 ничьих.
- 2 поражения.
- 0 забитых голов.
- 5 пропущенных.
"Зриньски" с 3 очками делит 12-22 места. У него:
- 1 победа.
- 0 ничьих.
- 1 поражение.
- 5 забитых голов.
- 1 пропущенный.
Как сообщал OBOZ.UA, после 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинские "Шахтер" и "Динамо".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!