Какие шансы у "Динамо" и "Шахтера" выиграть Лигу конференций: прогноз букмекеров

После 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Для него действует коэффициент 4.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 8.00 – 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м – с коэффициентом 30.00.

По данным Favbet, после 1 тура главным претендентом на победу в нем также считался "Кристал Пэлас". А вот шансы украинских команд, несмотря на поражения, улучшились:

"Шахтер" шел 5-м.

"Динамо" – 14-м.

В то же время "второе место" на победу, отмечают букмекеры, у итальянской "Фиорентины" с коэффициентом 6.00. Третье – у французского "Страсбура" – 7.00.

На победу немецкого "Майнца" действует коэффициент 8.00. Такой же, как для "Шахтера".

Меньше всего букмекеры верят в победу мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", а также гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Для них действует коэффициент 500.00.

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

После первых 2-х туров наверху турнирной таблицы общего этапа Лиги конференций сразу 6 команд, которые набрали максимальные 6 очков. Это:

Кипрский АЕК.

Итальянская "Фиорентина".

Словенский "Целье".

Турецкий "Самсунспор".

Швейцарская "Лозанна-Спорт".

Немецкий "Майнц".

"Шахтер" делит 12-22 места. У него:

1 победа.

0 ничьих.

1 поражение.

4 гола забитых.

4 пропущенных.

"Динамо" расположилось на дне таблицы – делит 31-36 места. У него:

0 побед.

0 ничьих.

2 поражения.

0 голов забитых.

5 пропущенных.

Матчи 3 тура пройдут 6 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" букмекеры видят фаворитами горняков. На их выход в следующий раунд действует коэффициент 1.70, тогда как для киевлян – 2.06.

