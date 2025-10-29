Какие шансы у "Динамо" и "Шахтера" выиграть Лигу конференций: прогноз букмекеров
После 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Для него действует коэффициент 4.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 8.00 – 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м – с коэффициентом 30.00.
По данным Favbet, после 1 тура главным претендентом на победу в нем также считался "Кристал Пэлас". А вот шансы украинских команд, несмотря на поражения, улучшились:
- "Шахтер" шел 5-м.
- "Динамо" – 14-м.
В то же время "второе место" на победу, отмечают букмекеры, у итальянской "Фиорентины" с коэффициентом 6.00. Третье – у французского "Страсбура" – 7.00.
На победу немецкого "Майнца" действует коэффициент 8.00. Такой же, как для "Шахтера".
Меньше всего букмекеры верят в победу мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", а также гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Для них действует коэффициент 500.00.
Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".
После первых 2-х туров наверху турнирной таблицы общего этапа Лиги конференций сразу 6 команд, которые набрали максимальные 6 очков. Это:
- Кипрский АЕК.
- Итальянская "Фиорентина".
- Словенский "Целье".
- Турецкий "Самсунспор".
- Швейцарская "Лозанна-Спорт".
- Немецкий "Майнц".
"Шахтер" делит 12-22 места. У него:
- 1 победа.
- 0 ничьих.
- 1 поражение.
- 4 гола забитых.
- 4 пропущенных.
"Динамо" расположилось на дне таблицы – делит 31-36 места. У него:
- 0 побед.
- 0 ничьих.
- 2 поражения.
- 0 голов забитых.
- 5 пропущенных.
Матчи 3 тура пройдут 6 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" букмекеры видят фаворитами горняков. На их выход в следующий раунд действует коэффициент 1.70, тогда как для киевлян – 2.06.
