Директором нелегального онлайн-казино оказался аватар ИИ: подробности расследования Guardian

Онлайн-казино MyStake является быстрорастущей цифровой игорной платформой, а ее директор Андрес Маркоу выглядит как идеальный руководитель современного бизнеса – он молодой, успешный и медийный. Главная проблема в том, что его, скорее всего, не существует.

Об этом свидетельствует расследование The Guardian. Отмечается, что в соцсетях Маркоу выглядит безупречно – он идеально ухожен, постоянно улыбается и излучает уверенность, получает отраслевые награды и дает "визионерские" интервью.

Особенно показательным является фото, где он якобы заключает партнерство с легендарным футболистом Роналдиньо. У самого спортсмена уверяют, что тот никогда не встречался с CEO MyStake.

Однако журналисты обнаружили, что изображения Маркоу имеют признаки генерации искусственным интеллектом и часть фото, вероятно, отредактирована или полностью синтетическая. Кроме того, в корпоративных реестрах нет ни одного упоминания о нем.

Использование вымышленного руководителя – это не случайность, а продуманная стратегия. Такой персонаж выполняет сразу несколько функций:

легитимизация бренда: наличие "публичного лица" создает иллюзию прозрачности и доверия;

: настоящие организаторы бизнеса остаются в тени, избегая юридической ответственности;

: настоящие организаторы бизнеса остаются в тени, избегая юридической ответственности; усложнение расследований: регуляторы и журналисты не могут "привлечь к ответственности" человека, которого не существует.

Но оказалось, что фейковый CEO – лишь верхушка айсберга. MyStake – это часть более широкой системы, связанной с компанией Santeda International, которая работает в Великобритании без лицензии комиссии по азартным играм и действует через оффшорные юрисдикции, в частности Кюрасао.

Журналисты отмечают: использование искусственного интеллекта для создания "людей" открывает новый этап в развитии нелегального бизнеса. Если раньше компании просто прятали владельцев, то теперь они:

придумывают руководителей;

создают им биографии;

формируют публичный имидж через медиа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Великобритании рынки прогнозов официально признали азартными играми, а их операторы обязаны получать лицензию для легальной работы. Платформы, которые будут игнорировать эти требования, могут столкнуться с уголовной ответственностью и потерей действующих лицензий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!