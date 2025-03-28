Для мусульман создали "халяльный беттинг": смогут поставить ставку и не разгневать Бога

Бывший организатор поединков смешанных боевых искусств из ОАЭ Заид Абу Суд разработал платформу для халяльных азартных игр. Мусульманский религиозный закон (шариат) запрещает ставить деньги на выигрыш, поэтому на площадке Hajem Sports пользователи соревнуются за очки.

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Как сообщает The National, азартные игры полностью запрещены исламским законом. В Коране они приравниваются к распитию алкоголя и идолопоклонству – как действия, которые уводят людей от праведности. Исламские учения считают азартные игры (майсир или кимар) вредными, поскольку они способствуют жадности, зависимости и финансовым потерям, что часто приводит к социальным и личным проблемам.

Устранив денежный фактор, Абу Суд дал любителям спорта-мусульманам возможность ощутить острые ощущения от ставок на спорт. "Мы хотели дать арабскому или мусульманскому пользователю возможность принять участие в игре, не совершая при этом никаких пороков", – говорит разработчик.

Когда Абу Сауд исследовал приложения для ставок на спорт, он обнаружил, что западные игроки обычно играют на небольшие суммы денег. То есть, в основном такие платформы используются не для заработка, а для развлечения. Поэтому мужчина захотел дать мусульманам по всему миру шанс испытать такое же чувство осознания того, что они предсказали что-то правильно.

"Они "делают ставки", но не деньгами, а своей репутацией. Они хотят доказать своим друзьям, что они умнее их, и именно это Hajem позволяет им делать", – объясняет создатель халяльной азартной платформы.

В настоящее время приложение зарабатывает деньги, продавая "цифровые безделушки", такие как скины для аватаров пользователей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, согласно данным ВОЗ, 80% дохода букмекерских контор приносят лудоманы, для которых зависимость от азартных игр становится финансовой ловушкой. Активная реклама ставок стимулирует привлечение новых игроков, увеличивая масштабы проблемы лудомании.

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