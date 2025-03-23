Лудомане приносят букмекерам колоссальные доходы: ВОЗ раскрыла тревожную статистику

80% дохода букмекерских контор приносят лудоманы, для которых зависимость от азартных игр становится финансовой ловушкой. Активная реклама ставок стимулирует привлечение новых игроков, увеличивая масштабы проблемы лудомании.

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Соответствующую статистику приводит член экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по азартным играм и расстройствам, связанным с ними Чарльз Ливингстон. Игорная индустрия является одной из самых прибыльных в мире, но значительная часть ее доходов поступает от людей, страдающих зависимостью.

Ливингстон отмечает, что игорный бизнес тратит миллионы на рекламу, ведь это основной механизм привлечения новых клиентов. Чем чаще человек видит рекламу азартных игр, тем выше вероятность того, что он попытается сделать ставку.

"Лучшие клиенты букмекеров - это те, кто теряют все деньги. Поэтому они постоянно ищут новых игроков, которые заменят проигравших до последнего цента", – объясняет Ливингстон.

Исследования ВОЗ подтверждают, что интенсивная реклама азартных игр оказывает влияние на психику людей, особенно на молодежь. Чаще всего реклама букмекеров размещается:

в социальных сетях;

по телевидению во время спортивных трансляций;

в мобильных приложениях и на сайтах с большой посещаемостью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, счетная палата Украины начала аудит сферы организации и проведения азартных игр. В его рамках ведомство проводит два онлайн-опроса, в одном из которых может принять участие каждый украинский игрок.

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