До 2-3 суток без света: экс-министр рассказал об отключениях света в Украине летом

В Украине летом возможны отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему и ремонтных работ. Однако отключение света будет составлять не более 2-3 суток.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. Он советует украинцам пока не продавать генераторы и повербанки.

"Прежде всего, летом будет увеличиваться нагрузка, потребление электроэнергии, а "Укрэнерго" нужно ремонтировать очень много объектов. Но для того, чтобы их ремонтировать, нужно их выключать. Потому это будет связано исключительно с ремонтом, реконструкцией, подготовкой к отопительному сезону. И это, если не будет еще разрушений от каких-либо дополнительных ракетных ударов", – сказал экс-министр.

На сколько будут выключать электричество летом?

Сроки отключения света будут зависеть от объемов работ на энергообъектах и конкретной ситуации. По словам Плачкова, ремонтные работы на некоторых объектах могут длиться достаточно долго, но срок не превысит 2-3 суток.

"На некоторых объектах объем работ будет достаточно велик, но я не думаю, что это будет больше 2-3 суток. Думаю, это будут веерные отключения. А так, для ведения ремонтных работ в основном свет выключается где-то на 8 часов, максимум – на 12", – объяснил экс-глава Минэнерго.

OBOZREVATEL сообщал: глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что этим летом возможны проблемы со светом в Украине. К дефициту электроэнергии может привести то, что энергетическая система страны все еще находится в сложном положении, ведь обстрелы окупантов нанесли инфраструктуре Украины значительный ущерб.

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