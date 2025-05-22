До €250 тысяч за вечер: игроки в одной из стран ЕС вывели рекордные суммы из-за ошибки в онлайн-казино

В Швеции произошел масштабный сбой в онлайн-казино ATG, игроки смогли выигрывать реальные деньги без внесения депозитов благодаря ошибке в работе игровых автоматов от Blueprint Gaming. Многие успели обналичить тысячи евро через платежную систему Swish до того, как компания заблокировала их аккаунты и приостановила работу слотов.

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Об этом пишет Casino News. Сотни пользователей смогли вывести значительные суммы денег со своего аккаунта в онлайн-казино ATG, не сделав ни одного депозита.

Причиной стал технический сбой в работе игровых автоматов от Blueprint Gaming, в частности слота Blazing Cash. По информации профильного ресурса, неисправность в ряде слотов позволила пользователям запускать бесплатные вращения с реальными денежными выплатами, несмотря на отсутствие средств на счетах.

Некоторые игроки умудрились выводить до 20 000 шведских крон (около 1 830 евро) в день через платежную систему Swish, которая является одной из самых распространенных в Швеции. "Мои друзья сняли от 10 000 до 250 000 крон. Один из них уже забронировал поездку за границу", - цитируют пользователя на одной из платформ.

Согласно комментариям очевидцев, игроки могли практически без ограничений крутить барабаны слотов, не тратя собственные деньги, однако получая реальные выигрыши. Из-за сбоя система не контролировала баланс счетов, фактически превратив слот-машины в бесконечный источник выигрышей.

Это вызвало настоящую панику у компании ATG - оператора онлайн-казино, которая временно закрыла доступ к играм от провайдера Blueprint Gaming, заявив о внутреннем расследовании. Представитель ATG Камилла Хассельстрем в комментарии шведскому изданию Aftonbladet опровергла информацию о серьезных потерях или массовом сбое.

"Это неправда. Но мы должны проверить это еще раз. Именно поэтому мы временно закрыли слоты Blueprint и проводим расследование. Мы не видим, чтобы какие-то деньги исчезли", - отметила она.

Несмотря на это, десятки пользователей сообщили о блокировке аккаунтов, но уже после того, как они успели вывести средства. Сколько именно игроков воспользовались багом пока неизвестно. Так же компания пока не предоставила официального ответа на запрос журналистов о масштабе потерь.

Инцидент уже обсуждается в профессиональных игорных кругах. Если информация подтвердится, это может иметь серьезные последствия для репутации и безопасности ATG, а также поставить под сомнение надежность слотов от Blueprint Gaming. Не исключено, что регуляторы азартного рынка Швеции вмешаются в ситуацию, чтобы выяснить, были ли нарушения со стороны оператора или провайдера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 98% заблокированных сайтов в 2025 году - это нелегальные онлайн-казино, а не пропаганда или пиратство. Только за март было заблокировано более 32 тысяч таких ресурсов, что свидетельствует о масштабной борьбе с теневым игорным бизнесом.

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