В Украине активно блокируют сайты онлайн-казино: сколько платформ уже исчезло из сети

В Украине 98% заблокированных сайтов в 2025 году - это нелегальные онлайн-казино, а не пропаганда или пиратство. Только за март было заблокировано более 32 тысяч таких ресурсов, что свидетельствует о масштабной борьбе с теневым игорным бизнесом.

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Об этом сообщает uablocklist. По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года более 98% всех заблокированных сайтов в Украине составляли онлайн-казино.

Из более чем 33 тысяч заблокированных ресурсов абсолютное большинство касаются игорного бизнеса, что свидетельствует об активной борьбе именно с нелегальными азартными платформами, а не политическими или информационными угрозами. Самая мощная волна блокировок состоялась в марте 2025 года - 32 184 сайта, которые предоставляли услуги игорного бизнеса, были заблокированы в один период.

Для сравнения, в январе было заблокировано всего 429 подобных сайтов, в феврале - ни одного, а в апреле всего 19. Такой резкий рост блокировок в марте, аналитики связывают с комплексной операцией правоохранительных органов или с обновленными нормативными актами по цифровой гигиене. Для сравнения:

в 2020 году было заблокировано всего 35 казино-сайтов за полгода;

в 2021 году - 442 (преимущественно в марте и апреле);

в 2023 - 706 (пик в феврале и марте);

в 2024 - 205 за первые четыре месяца.

Таким образом, 2025 год стал беспрецедентным по масштабам фильтрации онлайн-гемблинга, что может свидетельствовать о переходе государственной политики к более жесткому контролю над нелегальным рынком азартных игр. Хотя блокировка российских или пророссийских сайтов остается актуальным направлением, объемы таких блокировок далеки от рекордных показателей предыдущих лет.

В январе 2025 года заблокировали 87 российских сайтов - самый высокий показатель с лета 2023-го. Однако уже в феврале только 3 сайта, в марте - 46, в апреле - 20. Всего за январь-апрель 2025 года - 156 сайтов с российской юрисдикцией или контентом, что больше, чем за аналогичный период 2024 года (16 сайтов), но значительно меньше пиков 2023-го (318 сайтов только в ноябре).

Интересна ситуация с пиратским контентом, ведь в марте 2025 года неожиданно заблокировали 212 сайтов с нелегальными фильмами, музыкой и программным обеспечением. В январе таких было 85, в апреле - только 24. Всего за четыре месяца - 321 пиратский сайт, что уже в несколько раз превышает показатели 2024 года (23 сайта).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе-апреле 2025 года игорный бизнес уплатил ₴6,3 млрд налогов - это на 14,5% больше, чем в прошлом году. Однако в апреле зафиксировано резкое падение поступлений - на 31,7%, что требует дополнительного контроля за отраслью.

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