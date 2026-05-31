До сих пор проверяет лотерейный билет каждый день: как мужчине удалось сорвать куш в €1 млн

Ирландец из Дублина выиграл 1 миллион евро в лотерею, но после шока от сообщения о выигрыше вместе с женой до сих пор не может поверить, что это реальность и постоянно проверяет билет. Супруги планируют использовать деньги для семейных нужд и особого отпуска, постепенно адаптируясь к новой жизни.

Об этом пишет The Irish SUN. Счастливый билет был куплен в обычном месте – во время прохода мимо магазина, для мужчины это было рутинное действие.

Выигрыш состоялся 18 апреля, но настоящий момент шока наступил значительно позже, когда супруги просто решили сканировать билет через мобильное приложение. "Я просканировал его в приложении, вдруг появилось сообщение: "Вы выиграли по-крупному!", – вспоминает победитель.

По его словам, первая реакция была даже не радостью, а полным ступором, мозг просто отказывался воспринимать информацию. После появления сообщения о крупном выигрыше супруги пытались понять, о каких именно деньгах идет речь. Однако, чем больше они обсуждали ситуацию, тем менее реальным все выглядело.

"Мы пытались выяснить, сколько мы выиграли, это просто не казалось реальным", – рассказывает мужчина. Его жена, по его словам, сразу предположила, что это может быть ошибка или сбой системы.

Даже после подтверждения выигрыша в центре призовых выплат эмоциональное состояние победителя не сильно изменилось. Радость смешалась с недоверием, а недоверие с постоянной проверкой билета. Мужчина признается, что после выигрыша он буквально непрерывно проверял билет снова и снова, чтобы убедиться, что это не ошибка.

"Мы все еще наполовину ожидаем, что кто-то нас разбудит", – говорит он. Несмотря на шок, супруги уже начинают постепенно планировать, как используют выигрыш. Первым пунктом в списке стало желание организовать особый семейный отпуск позже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 39-летняя жительница штата Мичиган случайно стала миллионершей после того, как по совету подруги купила несколько лотерейных билетов, один из которых принес ей главный приз – $1 миллион. После оформления выигрыша женщина выбрала единовременную выплату, а полученные средства планирует потратить на новый дом и автомобиль для своих родителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!