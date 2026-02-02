Доходы от казино Лас-Вегаса рекордно упали: туристы массово не приезжают

В 2025 году доходы казино Лас-Вегаса пострадали из-за резкого сокращения туристического потока, а декабрь стал одним из худших месяцев за последние годы. Несмотря на рост конгрессного туризма, спад посещаемости и падение деловой уверенности создают серьезные риски для экономики города в 2026 году.

Об этом сообщает iGB. По итогам декабря 2025 года доходы казино на знаменитом Лас-Вегас-Стрип сократились на 6% в годовом измерении до 827,7 млн долларов.

Именно декабрь традиционно считается одним из самых прибыльных месяцев для игорной индустрии из-за праздничного сезона, однако на этот раз ожидания не оправдались . Всего за весь 2025 год казино заработали 8,8 млрд долларов, что практически соответствует показателю 2024 года. Формальная стабильность годового результата скрывает серьезную проблему, что индустрия фактически потеряла импульс к росту, который был характерен для предыдущих лет после пандемии.

Падение доходов казино напрямую связано с уменьшением туристического потока. В декабре Лас-Вегас посетили 3,09 млн туристов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам всего 2025 года город принял 38,5 млн посетителей, что означает спад на 7,5%. Для города, экономика которого критически зависит от туризма, это один из худших показателей за последние годы.

Меньше туристов – меньше заполненных отелей, ниже расходы на развлечения, рестораны и азартные игры. В результате снижение почувствовали не только казино, но и вся сфера услуг. На фоне общего спада есть и исключение. Конгрессная и выставочная активность в 2025 году выросла на 9%.

Лас-Вегас остается одним из ведущих центров деловых мероприятий в США, и именно этот сегмент частично компенсировал потери от сокращения массового туризма. Аналитики предостерегают, что без восстановления туристического потока 2026 год может стать еще более сложным.

