Ставки на действия власти привели к "черному списку": в Белом доме ограничили доступ к Polymarket

В США ограничили доступ к платформам Polymarket и Kalshi в сетях Белого дома и Палаты представителей из-за рисков азартных игр и использования инсайдерской информации. Решение приняли на фоне громких скандалов и роста политических ставок, которые могут влиять на работу государственных институтов.

Об этом сообщает Notus. В администрации США приняли решение ограничить доступ к популярным платформам прогнозных рынков через внутренние Wi-Fi сети Белого дома и Палаты представителей.

Речь идет, в частности, о сети White House Press, которой пользуется пресс-пул, а также беспроводной сети Палаты представителей. В то же время в Сенате подобных технических ограничений пока не вводили. Причиной такого шага стал стремительный рост популярности политических ставок, которые все больше сосредотачиваются на внутренних процессах работы органов власти.

Пользователи платформ начали массово делать прогнозы на малейшие детали – от точного времени начала или завершения брифингов до конкретных слов и формулировок, которые может использовать пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Особый резонанс вызвал недавний инцидент с пресс-конференцией Ливитт, которая завершилась за несколько секунд до 65-минутной отметки.

Из-за этого около 98% участников, которые ставили на то, что брифинг продлится дольше, понесли финансовые потери. В соцсетях и среди пользователей платформ сразу появились обвинения в возможном манипулировании рынком, ведь исход события напрямую повлиял на массовые ставки.

Кроме продолжительности брифингов, на Polymarket и Kalshi активно принимают прогнозы относительно того, прозвучат ли во время официальных выступлений конкретные слова или фразы – в частности "радикальные левые", "ICE" или "Байден". Такая детализация вызвала серьезные опасения, что госслужащие или лица, приближенные к власти, могут использовать служебную информацию для получения прибыли.

Напряжение вокруг прогнозных рынков усилилось после громкого скандала с арестом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Тогда анонимный пользователь Polymarket заработал более 400 тысяч долларов, сделав ставку на захват Мадуро за несколько часов до того, как эта информация стала публичной. Этот случай резко обострил дискуссию о возможном использовании инсайдерских данных.

В ответ на ситуацию конгрессмен-демократ Ричи Торрес представил законопроект "О честности рынков финансовых прогнозов 2026". Документ предусматривает запрет для чиновников, сотрудников государственных учреждений и лиц, связанных с властью, использовать непубличную информацию для торговли на прогнозных платформах.

В Белом доме объясняют ограничение доступа ссылкой на действующее федеральное законодательство, которое запрещает азартные игры на государственной территории, а также получение прибыли с использованием служебного положения или инсайдерской информации. При этом сами Polymarket и Kalshi продолжают отстаивать свою позицию в судах, настаивая, что их деятельность является финансовыми прогнозами и торговлей фьючерсами, а не классическим гемблингом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket общий объем ставок, связанных с Супербоулом-2026, достиг почти 700 млн долларов. Этот рынок уже стал одним из самых масштабных в истории платформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!