Доходы Украины от гемблинга выросли в 125 раз: что принесло больше всего денег

Детенизация игорного бизнеса только за первые пять месяцев 2025 года принесла в бюджет почти 9 млрд грн налогов. Это практически на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что в январе-мае игорный бизнес уплатил в бюджет 8,97 млрд грн налогов, что это:

на 1 634,8 млн грн или 22,3% больше , чем за тот же период прошлого года;

, чем за тот же период прошлого года; в 125 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Выручка через РРО/ПРРО за май – 4 867 млрд грн. Это на 1,7% больше, чем в декабре 2024-го. Налоговые поступления от гемблинга имеют следующую структуру:

налог на прибыль – 5,96 млрд грн;

– 5,96 млрд грн; НДФЛ с выигрышей – 2,15 млрд грн;

– 2,15 млрд грн; военный сбор – 652,7 млн грн;

– 652,7 млн грн; НДФЛ с зарплат – 102,7 млн грн;

– 102,7 млн грн; НДС – 94,7 млн грн.

"Именно после введения обязательной фискализации операций в декабре, количество зарегистрированных кассовых аппаратов и объемы выручки в отрасли значительно выросли. Результат – легализация рынка дает ощутимый эффект: больше прозрачности, больше налогов, больше средств для бюджета страны", – подчеркнул Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине уже работает новый регулятор "ПлейСити", который цифровизирует контроль над рынком азартных игр и борется с теневым сегментом. Благодаря прозрачным лицензиям и онлайн-мониторингу реформа должна ежегодно приносить в бюджет до 10 миллиардов гривен.

Это означает, что "ПлейСити" уже внедряет электронное лицензирование, использует аналитику в режиме реального времени и уже лишает лицензий нарушителей, таких как компания PIN-UP с российским следом. "Мы меняем полисы и устанавливаем высокую планку стандартов. Первые шаги – цифровизация лицензирования, мониторинг работы казино и перезапуск лотерейного бизнеса. Прозрачный игорный рынок – это дополнительные 10 миллиардов гривен в бюджет", – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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