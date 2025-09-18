Досрочные выплаты и огромные потери: топ громких провалов букмекеров с АПЛ
Букмекерские конторы иногда объявляют победителя турниров раньше времени, выплачивая выигрыши досрочно. В истории английской Премьер-лиги (АПЛ) было несколько случаев, когда такие поспешные решения приводили к крупным ошибкам и финансовым потерям.
О самых громких подобных случаях рассказали аналитики "Трибуны". OBOZ.UA выбрал главное.
1. Betfred и "Манчестер Юнайтед" (1998 год)
- Дата ошибки – 1 марта 1998 года.
- После 28 туров "Манчестер Юнайтед" лидировал с отрывом в пять очков от "Арсенала".
- Betfred объявил "МЮ" чемпионом и досрочно выплатил выигрыши.
- После выплаты "МЮ" резко потерял форму, а "Арсенал" одержал победы в следующих семи матчах и в итоге выиграл свой первый чемпионский титул под руководством Арсена Венгера.
- Убытки букмекера после досрочной выплаты составили 500 тыс. фунтов.
2. Paddy Power и "Арсенал" (2003 год)
- Дата ошибки – 10 марта 2003 года.
- У "Арсенала" было на пять очков больше, чем у "Манчестер Юнайтед".
- Paddy Power досрочно выплатил ставки на чемпионство "Арсенала".
- После этого решения "Арсенал" начал терять очки, а "МЮ" выиграл восемь из девяти оставшихся матчей и финишировал на первом месте, опередив "канониров" на пять очков.
- Потери Paddy Power оцениваются в несколько сотен тысяч фунтов.
3. Betfred и "Манчестер Юнайтед" (2012 год)
- Дата ошибки – 3 апреля 2012 года.
- "Манчестер Юнайтед" опережал "Манчестер Сити" на пять очков.
- Betfred снова досрочно объявил "МЮ" чемпионом и произвёл выплаты.
- "МЮ" начал терять очки. В последнем туре "Манчестер Сити" благодаря легендарному голу Серхио Агуэро на последних минутах матча вырвал победу в чемпионате, обойдя "Юнайтед" по разнице мячей.
- Betfred в итоге потерял еще 500 тыс. фунтов, то есть общие потери букмекера от досрочной выплаты ставок на потерю МЮ достигли уже миллиона.
4. Paddy Power и "Ливерпуль" (2022 год)
- Дата ошибки – 30 июля 2022 года.
- "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Сезон еще не начался.
- Paddy Power выплатил ставки на чемпионство "Ливерпуля" еще до старта сезона АПЛ.
- "Ливерпуль" в итоге вообще не смог бороться за титул и закончил сезон на пятом месте. Чемпионом стал "Манчестер Сити".
- Точная сумма потерь Paddy Power не известна, но, по данным СМИ она была "шестизначной".
5. Stake и "Арсенал" (2023 год)
- Дата ошибки: 25 января 2023 года.
- "Арсенал" уверенно лидировал, опережая "Манчестер Сити" на пять очков.
- Платформа Stake досрочно выплатила выигрыши на победу "Арсенала".
- После выплаты "Арсенал" потерял стабильность. В последних девяти турах они набрали всего 12 очков, что позволило "Манчестер Сити" обойти их и выиграть чемпионат с отрывом в пять очков.
К слову, в премьер-лиге 2024/25 букмекеры Betfred и Paddy Power снова заранее выплатили ставки на победу "Ливерпуля", когда сезоне оставалось еще 11 матчей. Сумма выплат составила более 1 млн фунтов только для Betfred.
Выплаты касались орaутрайт-рынка, одиночных и составных ставок, сделанных до оговоренной даты – 22 февраля. И в этот раз конторы не ошиблись – чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2024/25 действительно стал "Ливерпуль".
