Доверилась незнакомцу на заправке и выиграла $1 млн в лотерею: куда женщина потратит средства

Об этом пишет UPI. В городе Уодсворт, штат Огайо, произошла невероятная история счастья, ведь местная жительница выиграла главный приз в лотерее – $1 млн (примерно 43,2 млн грн) всего через несколько минут колебаний.

По словам победительницы, она сначала не могла определиться, какой лотерейный билет приобрести. Женщина стояла у кассы, рассматривая разные варианты, когда сотрудник заправки посоветовал купить мгновенный билет за $30 (около 1 300 грн). Несмотря на неуверенность и шутливую мысль о реакции мужчины, она решила довериться совету незнакомца.

Когда она стерла защитный слой на билете, выяснилось, что сомнения были напрасными, ведь ее ожидал главный приз. Победительнице предложили два способа получить выигрыш:

аннуитет: $40 000 ежегодно в течение 25 лет (примерно 1,7 млн грн ежегодно).

$40 000 ежегодно в течение 25 лет (примерно 1,7 млн грн ежегодно). разовая выплата: $500 000 (около 21,6 млн грн).

Женщина выбрала единовременную выплату, которая после удержания налогов составила $366 250 (примерно 15,8 млн грн). Победительница уже имеет планы по использованию средств, часть денег она потратит на покупку одного или двух автомобилей, а остальное сохранит на будущее для финансовой стабильности семьи.

