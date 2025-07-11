Дружественное Украине государство ЕС начало "душить" гемблинг: что придумали

Литва начала вводить поэтапный тотальный запрет на рекламу азартных игр. С 1 июля в стране вступили в силу первые строгие требования – как временная мера перед полным запретом на рекламу гемблинга, запланированным на 2028 год.

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Цель изменений – снизить доступность азартных игр. Об этом пишет Gambling Insider.

Ключевые ограничения в Литве

Новые правила вводят значительные ограничения на способы продвижения игорных операторов:

Наружная реклама: операторам азартных игр разрешено отображать свои названия и бренды только в своих штаб-квартирах или игорных заведениях. Вся другая внешняя реклама отныне запрещена.

операторам азартных игр разрешено отображать свои названия и бренды только в своих штаб-квартирах или игорных заведениях. Вся другая внешняя реклама отныне запрещена. Онлайн-реклама: компании могут размещать свои названия и товарные знаки только на собственных веб-сайтах.

компании могут размещать свои названия и товарные знаки только на собственных веб-сайтах. СМИ: такая реклама теперь доступна только в изданиях, сфокусированных исключительно на игорной индустрии.

такая реклама теперь доступна только в изданиях, сфокусированных исключительно на игорной индустрии. На телевидении и радио реклама ставок ограничена 15 секундами. Она может транслироваться не более трех раз в час в период с 06:00 до 18:00 и не более двух раз в час с 18:00 до полуночи.

реклама ставок ограничена 15 секундами. Она может транслироваться не более трех раз в час в период с 06:00 до 18:00 и не более двух раз в час с 18:00 до полуночи. Спонсорство спортивных, культурных или художественных мероприятий, а также их трансляций и спортсменов, по-прежнему разрешено. Однако названия игорных компаний больше не могут включаться в официальные названия спортивных клубов или лиг. Они могут быть представлены рядом со спонсируемыми клубами или спортсменами.

Как отметила советница местного игорного надзорного органа Сандра Виткевичюте, поправки направлены на снижение доступности азартных игр. Законопроект, вводящий эти запреты, был принят в ноябре 2024 года 73 голосами "за" при одном воздержавшемся.

Легальные казино: выгода для стране ЕС

Только в 2024 году операторы азартных игр в Европейском Союзе уплатили 3,8 млрд евро налогов, по данным Европейской ассоциации азартных игр и ставок (EGBA). Валовой доход рынка составил 123,4 млрд евро.

За год была выдана 321 лицензия в 21 стране. А на борьбу с лудоманией направили 148,9 млн евро – на 143% больше, чем в годом ранее.

В Украине в 2024 году легальные операторы игорного бизнеса уплатили более 17 млрд грн налогов. А за первые четыре месяца 2025 года – еще 6,4 млрд грн.

К слову, мы уже выбрали надежные платформы, входящие в топ онлайн-казино с лицензией. Такие ресурсы работают в соответствии с законом Украины, находятся под контролем регулирующих органов и не используют схемы, связанные с обманом или манипуляцией игроками.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 июля Google начнет официально принимать рекламу азартных игр от лицензированных в Украине операторов. Таким образом, наша страна впервые присоединится к странам с полностью разрешенной игорной рекламой в продуктах Google, включая поисковик, YouTube, Google Play и Discover.

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