Google готовит новые правила рекламы азартных игр в Украине: что изменится

С 14 июля Google начнет официально принимать рекламу азартных игр от лицензированных в Украине операторов. Таким образом, наша страна впервые присоединится к странам с полностью разрешенной игорной рекламой в продуктах Google, включая поисковик, YouTube, Google Play и Discover.

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Обновление рекламной политики компания анонсировала 30 июня. К допущенным форматам относятся онлайн-казино, ставки на спорт, покер, лотереи и тематическая реклама, связанная с азартными играми.

Главное условие – у рекламодателя должно быть украинское лицензирование. Также они должны пройти сертификацию Google, которая являет собой двухэтапный процесс, включающий проверку документов и соответствие внутренним стандартам рекламы азартных игр, включая возрастные ограничения и требования к прозрачности. Такая модель сертификации аналогична той, что уже применяется в Германии, Румынии и Бразилии.

При этом для каждой игорной вертикали (например, казино или ставки на спорт) потребуется отдельное разрешение. Это может затруднить вход для компаний, работающих сразу в нескольких нишах. Преимущество получат те, кто уже давно легализован и сможет быстро пройти сертификацию Google.

Допускается реклама и сертифицированных агрегаторов – платформ, предлагающих доступ услуги других операторов. Хотя некоторые аналитики прогнозируют, что на старте рекламу смогут позволить себе в основном крупные игроки. Причем в Google предупредили, что нарушение местных правил или политики компании может привести к мгновенной блокировке без права на апелляцию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 апреля 2025 года реклама азартных игр снова разрешена в Украине с четкими ограничениями, но черный рынок продолжает работать вне закона. Эксперты призывают к комплексной борьбе с нелегальной рекламой, в частности, через технические решения, киберполицию и сотрудничество с глобальными платформами.

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