Думал, что это мошенники: обладатель миллионного джекпота игнорировал звонки о выигрыше

62-летний ветеран из Шотландии Дэвид Краудер выиграл 1,02 млн фунтов стерлингов ($1,35 млн) после покупки трех лотерейных билетов. Однако мужчина игнорировал уведомления о своем выигрыше. Он не мог поверить в победу и был уверен, что его хотят обмануть мошенники.

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Как пишет The Sun, из-за своей осторожности мужчина чуть не пропустил уведомление о победе. "Я получил звонок и решил проигнорировать его, потому что думал, что это мошенничество", – рассказал Краудер.

Впрочем, позже он решил проверить телефонный номер, с которого ему позвонили, через интернет. Увидев, что это номер игорной компании, Краудер подумал, что забыл заплатить за свои билеты, и ему хотят об этом напомнить.

Когда мужчина перезвонил, ему сообщили, что он выиграл джекпот. Однако сумму выигрыша не озвучили, а Краудер не стал уточнять данные. По словам победителя, он думал, что максимум сможет забрать 15 тыс. фунтов ($19,9 тыс. долл.) – по 5 тыс. с каждого купленного билета.

До конца не поверив в то, что это не мошенники, мужчина лег спать. На следующее утро в его дверь постучали, а открыв Краудер увидел несколько камер. "Они спросили меня, хочу ли я знать, сколько я выиграл, и передали первый лист бумаги, – я увидел, что выиграл 340 тыс. фунтов стерлингов ($451 тыс. долл.)", – рассказал Краудер.

Уже тогда он был шокирован, но история на этом не завершилась. После первого чека ему выдали еще два – каждый на такую же сумму. "Я не знаю, как я себя чувствую. Я немного ошеломлен. Я думал, что 15 тыс., да даже 5 тыс. фунтов стерлингов – это много!" – поделился впечатлениями победитель.

После выигрыша Краудер запланировал поездку в Австралию и покупку нового автомобиля. "У меня есть родственники в Австралии, которых я не видел много-много лет... У меня там есть двоюродная сестра, и я не видел ее с тех пор, как она была ребенком. В самолете я возьму места представительского класса! У меня никогда не было возможности сделать это, а теперь есть", – рассказал ветеран.

Также Краудер планирует отвезти трех своих друзей в США, где проводится турнир по гольфу Masters. А остальная часть денег, по его словам, пойдет на помощь дочери и сыну.

"У меня есть сын, дочь и два внука. Они получат от этого выгоду. Я поделюсь этим со своей семьей, потому что это то, что я всегда делал. Это абсолютно меняет жизнь, меняет жизнь поколений", – подытожил победитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как канадец потерял кошелек со счастливым лотерейным билетом, с которым он выиграл 1 млн канадских долларов (около $700 тыс.). Он мог лишиться билета, если бы не "добрый самаритянин", который нашел кошелек и вернул его владельцу.

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