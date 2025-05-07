Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и потерял билет: как он получил деньги

Канадец потерял кошелек со счастливым лотерейным билетом, с которым он выиграл 1 млн канадских долларов (около $700 тыс.). Он мог потерять билет, если бы не "добрый самаритянин", который кошелек и вернул его владельцу.

Видео дня

Об этом сообщает CTV. Деньги Марио Раймонди из Виннипега выиграл в лотерею LOTTO 6/49 Gold Ball Draw, организованную компанией Western Canada Lottery Corporation 5 апреля.

Мужчина рассказал, что хранит лотерейные билеты в кошельке. Но как-то потерял его вместе со счастливым билетом. Впрочем, благодаря "доброму самаритянину", имя которого не раскрывается, мужчина получил билет обратно.

"Мне повезло, что кто-то нашел его и вернул мне. Билет все еще был в моем кошельке, когда его вернули. Я воспринимаю это как знак, чтобы помочь кому-то другому. Мои молитвы были услышаны", – но первым пунктом, который Раймонди хочет реализовать – это новый дом.

Этому мужчине повезло гораздо больше, чем 76-летней Милдред Симонерилуто из США, которая выиграла джекпот в лотерею, но не смогла найти свой билет. Тогда она вспомнила, что положила его в куртку, чтобы не забыть, и отдала ее на благотворительность организации Vietnam Veterans of America, которая собирает пожертвования для ветеранов Вьетнамской войны в США, поэтому сейчас куртка может быть в любом уголке страны. Теперь женщина готова к тому, что кто-то другой может найти выигрышный билет и обменять его на миллионы долларов.

Также OBOZ.UA сообщал, что игрок из штата Джорджия попытал удачу в розыгрыше одной из самых популярных лотерей Powerball и потерял джекпот в 139 млн долларов. Для большой победы ему не хватило лишь одного числа из шести. Несмотря на это, мужчина не остался без приза – его "скромный" выигрыш составил 50 тыс. долл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!