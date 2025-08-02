Думала, что выиграла всего $10 тысяч, а получила миллион: как потратит выигрыш в лотерее счастливица из США

Мишель Слоун из Массачусетса купила лотерейный билет, была уверена, что выиграла 10 000 долларов, а оказалось – целый миллион. Теперь она получит 650 000 долларов наличными до уплаты налогов и планирует инвестировать эти средства и помочь своим детям.

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Об этом пишет People. 16 июля 2025 года Мишель зашла в магазин Village Knoll Deli & Spirits в городке Миллбери, штат Массачусетс.

Она, как и многие другие американцы, решила попытать удачу в скретч-карте. Выбор пал на билет Diamond Cashword стоимостью 10 долларов. Это простая игра, которая обещает шанс выиграть от нескольких десятков до миллионов долларов.

Проверив билет дома, Слоун пришла к выводу, что выиграла 10 000 долларов. У нее не возникло никаких подозрений – сумма выглядела реалистичной, и она была искренне довольна. Однако настоящий сюрприз ждал впереди.

Когда Мишель приехала в региональный офис Государственной лотереи Массачусетса в Вустере, ей сообщили, что она не может получить выигрыш там. Билет был слишком "большой". Ее направили в главный офис лотереи в Бостоне. "Вы выиграли не 10 тысяч, а целый 1 миллион долларов", – прозвучало там.

"Я просто не могу в это поверить. Я до сих пор в таком шоке", – сказала растерянная, но счастливая победительница. Мишель выбрала наличную выплату, составляющую 650 000 долларов до уплаты налогов. Она не собирается тратить деньги бездумно.

В своем заявлении к лотерее она отметила, что планирует инвестировать часть средств, а также помочь своим детям. В то же время магазин Village Knoll Deli & Spirits, где был продан выигрышный билет, получит бонус в 10 000 долларов – такая практика действует во многих американских штатах.

Игра Diamond Cashword с главным призом в 2 миллиона долларов имеет общие шансы на выигрыш любой суммы — 1 к 3,26. А вот шанс выиграть 1 миллион долларов – 1 к 2 520 000.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американский видеоблогер Тайлер Фараз Никнам, более известный по никмейму Trainwreck, сорвал самый большой выигрыш в истории онлайн-гемблинга – $37,5 млн. Во время игры в слоты Hex Appeals он сделал ставку $6 тыс., и сначала решил, что выиграл около $15 млн, но, когда увидел настоящую сумму, настолько растерялся, что упал с кресла.

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