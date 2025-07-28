Шел к этому шесть лет: блогер выиграл в азартные онлайн-игры $37 млн

Американский видеоблогер Тайлер Фараз Никнам, более известный по никмейму Trainwreck, сорвал самый крупный выигрыш в истории онлайн-гемблинга – $37,5 млн. Во время игры в слоты Hex Appeals он сделал ставку $6 тыс., и сначала решил, что выиграл около $15 млн, но, когда увидел настоящую сумму, настолько растерялся, что упал с кресла.

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Как сообщает Gambling News, 34-летний Trainwreck является одним из самых известных игорных стримеров мира. Позже он признался, что этот момент стал кульминацией шестилетнего пути, который потребовал много "крови, пота и слез", и отметил, что хотел бы, чтобы его рекорд продержался как можно дольше, ведь он шел к нему годами.

Больше всего мужчину беспокоит, что рекорд будет побит нечестным способом – стримером, который играет на фейковый баланс от партнерского казино. Сам он отмечает, что принадлежит к немногим, кто до сих пор рискует собственными деньгами.

Он не скрывает, что стриминг азартных игр – это не только триумфы, но и болезненные поражения. В частности, недавно Trainwreck проиграл $19,5 млн в прямом эфире, после чего даже взял пятидневную паузу от гемблинга и трансляций.

С декабря 2022 года стример ведет трансляции на платформе Kick, которая стала популярной среди азартной аудитории благодаря лояльной политике в отношении игорного контента. До этого он стримил на Twitch, но получил бан за вероятную игру на нелицензированных платформах.

На протяжении карьеры Trainwreck неоднократно выигрывал крупные суммы. Например, в марте 2022 года он сорвал $22,5 млн, поставив всего $1 тыс. Еще один впечатляющий выигрыш – $20 млн – он получил в октябре 2024 года в игре San Quentin 2: Death Row от студии Nolimit City, которую стример называет одной из своих любимых.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2025 году YouTube радикально обновил правила относительно показа азартного контента, включая ставки на спорт и видео о покере. Нормы ужесточились: все видео с упоминаниями "гарантированного выигрыша" будут удалены, а многие другие ролики ограничат в показах.

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