Два джекпота за месяц: как украинцам удалось сорвать куш 400 000 грн в лотерее

Недавно двое украинцев сорвали джекпот в мгновенных лотереях по 400 000 грн. Один из счастливчиков остался анонимным, а Любовь из Чабанов рассказала, что потратит выигрыш на подарки родным, ноутбук для работы и помощь племяннику.

Видео дня

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Оба билета были приобретены в обычной сети супермаркетов, однако истории этих выигрышей совсем не обыденные.

Первый победитель выиграл 400 000 грн в скретч-лотерею, его билет был приобретен 6 августа 2025 года в Киеве. Уже 12 августа счастливчик пришел в главный офис УНЛ, чтобы получить свой джекпот. Несмотря на традицию проводить интервью с победителями, киевлянин решил остаться анонимным.

Его история – молчаливое подтверждение того, что большие выигрыши могут произойти у любого украинца, который решит купить билет. Каждый купленный билет дает шанс на настоящую удачу, и не обязательно рассказывать всем о своем выигрыше.

Второй выигрыш произошел в поселке Чабаны, где Любовь приобрела билет скретч-лотереи 19 августа. Уже 28 августа она получила подтверждение джекпота и поделилась своей историей.

Все началось с того, что 17 августа она потратила все средства на заказ электросамоката для сына. 19 августа, когда самокат был доставлен, и у нее начала глючить мышка, Любовь отправилась в магазин, чтобы купить новую. По дороге зашла в супермаркет и купила пять лотерейных билетов.

"Я просто взяла разные лотереи, среди них была и эта. Доставала билеты через один, не чувствовала никакого предчувствия выигрыша", – вспоминает она. Победный билет показал число 26 – день рождения ее сына и сестры. Сначала она даже не могла поверить собственным глазам, когда стерла защитный слой, скрывающий сумму выигрыша. Звонок на горячую линию окончательно подтвердил победу.

Любовь планирует разделить выигрыш между родными, купить необходимые вещи для сестры, помочь племяннику за рубежом, приобрести ноутбук для работы и сделать сюрприз сыну в виде планшета. "Счастливая семья – это главное богатство. А выигрыш – приятный бонус, который позволяет сделать что-то хорошее для близких", – заключает она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США обнаружили владельца счастливого совладельца исторического джекпота лотереи Powerball размером $1,787 млрд. Впрочем, мужчина выбрал получить единовременную выплату в $410,3 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!