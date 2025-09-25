"Моя лучшая проблема в жизни": мужчина выиграл почти $900 млн в лотерею и потерял сон

В США обнаружили владельца счастливого совладельца исторического джекпота лотереи Powerball размером $1,787 млрд. Впрочем, мужчина выбрал получить единовременную выплату в $410,3 млн.

Видео дня

Как сообщает New York Post, он пришел за своим выигрышем в штаб-квартиру Missouri Lottery в Джефферсон-Сити 23 сентября – через 2,5 недели после розыгрыша. Выигранная им сумма стала крупнейшим джекпотом в истории Миссури.

"Я домосед. Мой идеальный день – сидеть дома и заниматься любимым делом – отдыхать. Теперь я мультимиллионер, а вчера вечером я еще прав свое белье", – иронизирует счастливчик.

Он признался, что до сих пор не до конца осознал тот факт, что теперь имеет сказочное состояние. И все же победитель решил сохранить анонимность – законодательство штата это позволяет.

Также он добавил, что после выигрыша имел несколько бессонных ночей. "Это лучшая проблема, которая у меня когда-либо была", – сказал он.

Относительно планов на будущее победитель сказал, что они с женой намерены сосредоточиться на себе в течение целого года. Выигрыш поможет уменьшить рабочую нагрузку его жены и теперь они будут тратить больше драгоценного времени вместе.

Как известно, выигрышный билет был продан на заправке QuikTrip в Сент-Луисе – теперь ее владелец получит 50 тысяч долларов от лотереи. Другой – в магазине Big's в Фредериксбурге, но его владелец все еще не заявил о себе. У него есть 180 дней на это (то есть до 5 марта 2026 года), иначе он потеряет выигрыш.

Их шансы на победу оценивались в 1 к 292,2 миллиона. Для этого они должны были угадать пять выигрышных чисел (11, 23, 44, 61, 62) и красный "супермяч" (Powerball) – 17.

Оба победителя имеют право на $893,5 млн – это самый большой лотерейный приз, когда-либо выигранный в Миссури. Каждый из них имеет право выбрать между выплатой полной суммы в течение 30 ежегодных платежей, или единовременной, но значительно меньшей выплатой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американец из Южной Каролины поставил все на одну комбинацию чисел 1-7-3-1, купив 162 одинаковых билета в лотерее Pick 4. Риск оказался удачным – он сорвал рекордный выигрыш в 811 000 долларов (33,6 млн гривен).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!