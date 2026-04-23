Дважды сорвал огромные куши в лотерее: как мужчине удалось обмануть удачу

Мужчина из штата Миссури (США) во второй раз выиграл большой джекпот в лотерею, на этот раз ему удалось "заработать" 242 тысячи долларов. Хотя первый шестизначный выигрыш получил еще в 2024 году и считал, что повторить такую удачу невозможно. Он покупал билеты только при больших джекпотах и снова угадал все пять чисел.

Об этом пишет People. Первый крупный выигрыш произошел еще в 2024 году, тогда мужчина получил шестизначную сумму и, как признается, был убежден, что такое случается только раз в жизни.

После этого он не прекратил играть, но изменил подход – покупал билеты только тогда, когда джекпот превышал 200 тысяч долларов. Такая стратегия выглядела скорее как осторожная игра, чем вера в повторный успех, однако судьба решила иначе.

Во время одного из розыгрышей игры, он снова угадал все пять чисел – 17, 20, 25, 30 и 39 и выиграл еще 242 тысячи долларов. "Вы, наверное, шутите!" – именно так он описал свои первые эмоции после проверки результатов.

По словам победителя, даже первый выигрыш казался невероятным, а второй вообще выходит за пределы логики. Он признает, что никогда не ожидал повторения такого сценария, ведь вероятность подобного совпадения крайне низкая. Интересно, что мужчина не спешит рассказывать о своих планах относительно выигранных средств.

В отличие от многих других победителей, которые сразу делятся намерениями купить дом или отправиться в путешествие, он сохраняет сдержанность. Возможно, именно такой подход и помогает ему воспринимать свою удачу более спокойно.

