Джекпот исчез из-за "неправильного" билета: как победительница получила только половину суммы

Победительница лотереи в Техасе (США) получит немногим больше половины своего выигрыша в размере 45,8 млн долл. из полной суммы 83,5 млн – и добилась она этого только через суд. Средства были заблокированы после изменения правил штата касательно лотерей. Именно после этого джекпота в Техасе появился запрет на покупку билетов у онлайн-продавцов.

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Женщина по имени Кристен Мориарти не могла получить деньги с 17 февраля. Об этом сообщает The Texas Tribune.

Что произошло: хронология

Мориарти купила свой билет Lotto Texas через Jackpocket – онлайн-сервис, известный как "лотерейный курьер", который продает билеты онлайн.

Выплату приза заблокировала Комиссия по лотереям Техаса, ссылаясь на два расследования деятельности курьерских служб – якобы они вступали в сговор с операторами лотерей и продавали заведомо выигрышные или проигрышные билеты.

и продавали заведомо выигрышные или проигрышные билеты. Мориарти в мае подала в суд на комиссию заявив, что она оказалась " в ловушке юридической битвы, в которой не участвовала ".

". В конце июля женщина достигла мирового соглашения с комиссией – 45,8 млн долл. будут выплачены Мориарти одним платежом.

Выплата Мориарти станет одной из последних, обработанных лотерейной комиссией, которая прекратит свое существование 1 сентября. Вместо нее операции в штате будет осуществлять Департамент лицензирования и регулирования Техаса.

Проблемы с лотерейными курьерами

Курьерские службы, которые покупают лотерейные билеты от имени клиента, взимая при этом плату за обслуживание, уже были признаны нелегальными. К такому решению пришло законодательное собрание Техаса.

Скептицизм относительно работы курьеров вырос после розыгрыша джекпота в 2023 году. Тогда победителя, который выиграл 95 млн долл., выкупил билеты с почти всеми возможными комбинациями чисел.

В ответ на это законодатели также запретили покупку более 100 билетов за одну транзакцию. Но после того, как Мориарти выиграла джекпот с билетом "от курьера", законодатели стали еще более подозрительно относиться к таким услугам, что и спровоцировало новые расследования и последующий запрет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британка 4 года боролась за миллионный джекпот. В результате садовнице удалось победить крупную игорную контору.

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