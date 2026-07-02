Джекпот в размере 3,3 миллиона долларов прямо во время пересадки: как путешественник выиграл в аэропорту Лас-Вегаса

В транзитной зоне аэропорта Лас-Вегаса пассажир Энтони выиграл более 3,3 млн долларов, поставив всего 10 долларов на игровой автомат во время ожидания стыковки. Такие выигрыши здесь возможны благодаря прогрессивным автоматам, где джекпот накапливается из тысяч ставок по всей сети казино, поэтому даже короткая остановка между рейсами может внезапно изменить жизнь.

Об этом пишет The Guardian. Событие произошло в выходные, когда путешественник, находившийся в транзите, решил скоротать время за игрой на игровом автомате.

Ставка составила всего 10 долларов, но результат превзошёл все ожидания — джекпот составил более 3,3 миллиона долларов. Руководство аэропорта с юмором отреагировало на происшествие, написав в соцсети X: "Вот один из способов провести пересадку".

И действительно, для одного пассажира ожидание следующего рейса превратилось в одну из самых больших удач в его жизни. Выигрышный слот был классической игрой, которая уже не раз приносила игрокам крупные призы. Именно этот автомат стоял в зоне выходов C, где и произошёл выигрыш.

Игорная компания подтвердила детали инцидента, отметив, что победителя зовут Энтони. На обнародованных фото виден улыбающийся мужчина средних лет, который позирует рядом с тем самым автоматом, сделавшим его миллионером.

Энтони поставил 10 долларов и запустил игру, которая в итоге принесла ему прогрессивный джекпот в размере более 3,3 миллиона долларов. Такие автоматы накапливают призовой фонд из каждой ставки игроков, и именно поэтому суммы могут достигать миллионных значений.

Подобные случаи в аэропорту Лас-Вегаса случаются не впервые — это место давно известно как одно из самых удачливых для любителей игровых автоматов. Как и в случае с другими крупными выигрышами в США, суммы свыше 5000 долларов автоматически облагаются федеральным налогом в размере 24%, который удерживается сразу после выигрыша.

В то же время штат Невада не взимает дополнительный налог на лотерейные и игровые выигрыши, что делает местные казино особенно привлекательными для игроков. Интересно, что это не единичный случай. Только за последние месяцы в том же аэропорту уже фиксировались крупные выигрыши:

в мае 2025 года другой путешественник выиграл 1,8 миллиона долларов на игровом автомате в зоне выходов D;

на игровом автомате в зоне выходов D; еще раньше пассажир, поставив всего 1,25 доллара, выиграл более 348 тысяч долларов на другом автомате той же серии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, женщина из Скарборо (город в Англии) выиграла 1 миллион долларов в лотерею, даже не зная об этом несколько дней, так как забыла свой билет в сумке. После выигрыша она планирует путешествия по Европе, занятия искусством и более спокойную жизнь с возможностью раньше выйти на пенсию.

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