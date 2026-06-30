Забыла лотерейный билет в сумке и выиграла 1 млн долларов: на что счастливица потратит деньги

Женщина из Скарборо (город в Англии) выиграла 1 миллион долларов в лотерею, даже не подозревая об этом несколько дней, так как забыла свой билет в сумке. После выигрыша она планирует путешествовать по Европе, заниматься искусством и вести более спокойную жизнь с возможностью раньше выйти на пенсию.

Об этом пишет People. Женщина много лет регулярно участвовала в лотерее – примерно два раза в неделю на протяжении 25 лет. Для неё это было скорее привычкой, чем надеждой на мгновенное обогащение, но именно эта привычка в итоге принесла ей крупный выигрыш.

Выигрышный билет был куплен в обычной аптеке, после покупки женщина положила его в сумку и забыла о нём на несколько дней. Случайность вернула её к этому моменту, когда она увидела рекламу лотереи возле магазина и вспомнила о своём билете. Она зашла в магазин, чтобы проверить его, не ожидая ничего особенного.

По словам Лори, она была уверена, что максимум может получить небольшой бонус или несколько бесплатных попыток. Однако реальность оказалась совсем другой: когда продавец отсканировал билет, он сразу понял, что речь идет о гораздо большем выигрыше, чем она предполагала.

В тот момент, как рассказывает женщина, она испытала сильное волнение и шок, настолько, что даже не сразу осознала масштаб выигрыша. После получения выигрыша женщина призналась, что главное изменение для неё – это не только деньги, но и возможность наконец-то сбавить темп жизни.

Она планирует уделять больше времени себе и заняться тем, что раньше откладывала из-за работы и повседневных обязанностей. Среди её планов – уроки рисования, которые она давно хотела посещать, но не имела возможности.

Также Лори мечтает о путешествиях по Европе. Первыми пунктами в её списке стали Лондон и Шотландия, которые она называет своими давними мечтами. В перспективе она хочет увидеть больше стран и лучше познакомиться с различными культурами.

Среди самых важных изменений она называет возможность подумать о выходе на пенсию и проводить больше времени с близкими людьми. Для нее это шанс сменить ритм жизни на более спокойный и осознанный.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, курьезный и в то же время поучительный инцидент произошел в американском штате Пенсильвания. 69-летняя жительница города Эсбери (штат Нью-Джерси) сорвала немалый джекпот в игровом автомате, однако вместо празднования победы её под конвоем вывели из заведения, а деньги конфисковали.

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