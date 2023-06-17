"Адский труд", "нужно иметь лошадиное здоровье": украинцы рассказали, какую работу предлагают в Польше

Украинцам без знания языка и особых навыков предлагают работу с зарплатой около 30-35 тыс. грн в месяц. При этом трудится приходится по 12 часов в день и всего с одним выходным в неделю.

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Об этом в профильной группе в Faceboоk рассказали сами украинцы. Среди вакансий: предложения о работе на складах, сборе клубники, а также простая работа на заводах. При этом в более высокооплачиваемых вакансиях базовым требованием является знание польского языка.

"Это не работа!! Или по 12 работаешь без выходных, или сидишь дома, потому что заказов нет. Нас бросали в Сваженцах, два воскресенья просидели в "пивной", проедали свои деньги. Работы не было, мало заказов было", – жалуется украинка.

Работая на складах, можно столкнутся с ненормированным рабочим днем. При этом в некоторые дни работы может не быть, а в другие дни – придется работать без пауз. Более стабильная работа при сборе ягод, однако это физически сложное занятие.

"Надо иметь здоровье (желательно лошадиное)", "Адская работа, но оплачиваемая", – рассказывают украинцы о работе. Отметим, польская экономика нуждается в постоянном привлечении трудовых мигрантов. Главным донором рынка труда является Украина.

Это также может привести к большим проблемам для украинской экономики после окончания полномасштабной войны. Для восстановления экономики понадобится значительный трудовой ресурс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую работу украинцам предлагают в одной из самых богатых стран в мире. В Норвегии можно зарабатывать около 4 тыс. евро в месяц.

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