Акцизы на горючее могут вырасти вдвое: в Украине готовят новые налоги на автогаз и дизель

В Украине с 1 июля 2023 года может значительно подорожать бензин, дизель и автомобильный газ. В Верховной Раде предложили значительно повысить акцизные ставки на все виды горючего – почти в два раза от существующих.

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Законопроект № 9348 авторства народного депутата от фракции "Слуга народа" Марьяна Заблоцкого зарегистрирован в парламенте. Считается, что новый акциз позволит государству получать дополнительно 1,2 млрд грн в бюджет ежемесячно.

Сейчас ставки акциза на горючее обеспечивают ежемесячное поступление 5,2 млрд грн, тогда как с новыми ставками в бюджет будет поступать 6,4 млрд грн. Законопроект предлагает повысить ставки на топливо до следующих величин:

бензин – 175 евро за 1000 литров (сейчас – 100 евро, с 1 июля 2023 года 213,5 евро);

дизельное топливо (ДТ) – 175 евро за 1000 литров (сейчас – 100 евро, с 1 июля 2023 года 139,5 евро);

сжиженный автомобильный газ – 129,5 евро за 1000 литров (сейчас – 52 евро, с 1 июля 2023 52 евро).

Таким образом, согласно инициативе Заблоцкого, акциз на бензин будет ниже, чем устанавливает Налоговый кодекс с 1 июля. А вот акцизы на ДТ и автогаз вырастут очень ощутимо.

Сам Заблоцкий обосновывает повышение ставок тем, что акцизный налог включается продавцом в цену конечного продукта – а это, в конце концов, оказывает большое влияние на спрос. К примеру, низкий акциз на автогаз обусловил большой спрос на этот тип горючего в стране. В свою очередь рынок автогаза очень импортозависим – более того, через Польшу, Литву и Латвию на украинский автогазовый рынок может попасть российский продукт, что является недопустимым.

Нардеп считает, что, учитывая необходимость обеспечения дополнительного дохода для госбюджета в условиях войны против России, нужно устранить дисбаланс в налоговых акцизах для различных видов горючего и сбалансировать спрос.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с 1 июля 2023 года существенно вырастет акцизная ставка на все виды горючего в Украине. Поэтому может значительно подорожать горючее – в среднем, на 5-10 грн за литр. Поэтому собрали для читателей советы от искусственного интеллекта на тему, как экономить бензин, дизель и газ.

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