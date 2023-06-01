Украинцам грозит подорожание бензина: 10 советов, как экономить топливо на трассе

Бензин в Украине подешевел за весну-2023, но с 1 июля в стране вернут полный размер акцизного налога на топливо. В результате литр может подорожать на 5-10 грн (по разным оценкам). А так как лето – это еще и период дальних поездок, вопрос экономии топлива становится все более актуальным.

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OBOZREVATEL попросил ChatGPT перечислить главные советы по экономии бензина во время поездки на трассе. Вот, что рекомендует водителям искусственный интеллект:

1. Планируйте свои поездки заранее, разрабатывайте маршруты так, чтобы избежать лишнего расстояния.

2. По возможности избегайте пробок, так как в них расход топлива растет.

3. При использовании механической коробки передач на трассе для уменьшения расхода топлива используйте предельную скорость.

4. Регулярно проверяйте давление в шинах, так как недостаточное давление может увеличить потребление топлива.

5. Разумно пользуйтесь кондиционером и климат-контролем, ведь они значительно увеличивают расход топлива.

6. Выключайте двигатель, когда стоите на месте более 30 секунд.

7. Используйте торможение двигателем, а не педаль тормоза, когда нужно сбавить скорость на трассе.

8. Не перегружайте автомобиль, чем тяжелее машина – тем больше топлива она расходует.

9. Регулярно обслуживайте свой автомобиль (меняйте масло и фильтры, проверяйте систему зажигания и топливную систему), поскольку хорошо настроенный двигатель может снизить потребление топлива.

10. Используйте более экономичные способы передвижения, например, общественный транспорт или велосипед, если это возможно.

Как дополняют автомобильные эксперты, есть несколько ошибок, которые водители совершают при длительных поездках вне города. Например, немногие знают, что если поддерживать одинаковую скорость, практически не останавливаться и периодически брать разгон, можно снизить потребление топлива до минимума. Специалисты также советуют минимально снижать передачу при подъеме в гору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 19 июля 2023 года могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель – прекратить нелегальную торговлю горючим, а также выявить другие возможные нарушения. В ходе проверок будут осуществляться контрольные закупки.

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