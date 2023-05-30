Американскую Adobe поймали на помощи россиянам: что обнаружили СМИ

Американская компания Adobe бесплатно в автоматическом режиме продлевает лицензии пользователям из страны-террористки России. Причина – якобы сложности с оплатой с российских банковских карт.

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Об этом пишет российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что сотрудник одной из российских IT-компаний подтвердил, что получил бесплатное продление лицензии.

При этом для корпоративных версий функция автоматического продления до сих пор остается недоступной. "Нельзя купить новую подписку – можно продлить ее только на те продукты, которые уже есть у пользователя. И именно о подписках индивидуальных пользователей", – сказал специалист.

О возможности автоматического продления подписки на Adobe ранее заявлял гендиректор игровой студии Ninsar.Games Егор Сечинский на одной из сессий интернет-форума из РФ. Он добавил, что подписка на пакет американской компании до сих пор активна, но компания не платит за нее уже год.

Adobe – это американская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для работы с графикой, видео и аудио. Среди продуктов Adobe – Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects и другие. Компания является одним из ведущих производителей программного обеспечения для творческих профессий и бизнеса.

Из-за полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ в Украину компания в марте 2022-го прекратила продажу своих продуктов в России. После этого в РФ стало невозможно купить подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и т.д.

Но теперь, продлевая россиянам лицензии, Adobe помогает бизнесам и фрилансерам из РФ. Последние платят налоги в бюджет государства, а потом эти деньги выделяют на войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский производитель шин Michelin – один из лидеров на мировом рынке – закрыл сделку по продаже своих российских активов. В частности, был продан шинный "Мишлен" завод в Московской области.

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