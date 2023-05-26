Один из крупнейших производителей шин в мире окончательно покинул Россию: что известно

Французский производитель шин Michelin – один из лидеров на мировом рынке – закрыл сделку по продаже своих российских активов. В частности, был продан шинный "Мишлен" завод в Московской области.

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Об этом говорится в официальном заявлении Michelin. Проданный завод специализировался на выпуске шин, колес, резиновых гусениц и систем ходовой части.

Новым владельцем предприятия стал российский дистрибьютор Power International Tires. "ариант передачи деятельности местному управлению был невозможен из-за серьезных трудностей, не позволяющих сделать эту деятельность автономной", – отметили в Michelin.

В компании отметили, что уход из России "знаменует собой важный шаг в истории Michelin". Компания работала в РФ с 1997 года. Производство в РФ составляло 2% от общего объема производства группы и 1% от мирового производства автомобильных шин.

О приостановке производства в России, экспорта в эту страну и планах выйти с рынка страны-агрессора компания заявила еще в 2022 году. Изначально предполагалось, что активы Michelin перейдут к местному менеджементу до конца того же года, но осуществить этот план не удалось.

При этом другие крупные производители шин Yokohama Rubber, Bridgestone и Continental также приостановили работу заводов в РФ и поставки в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкий автомобильный гигант Volkswagen продал последние активы в России. Среди прочего компания избавилась от завода в Калуге.

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