Атомный энергоблок одной из АЭС в Украине вышел из ремонта на 4 дня раньше плана: добавит в систему 1000 МВт мощности

В Украине 4 июля энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) вернулся в работу после планового ремонта. Плановый ремонт блока приступили 4 мая.

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Что интересно, ремонт завершили на 4 дня раньше запланированного срока. Следовательно, объединенная энергосистема Украины "укрепилась" дополнительными 1000 МВт электроэнергии, сообщает "Энергоатом".

Отметим, в июне по ремонту на 20 дней раньше уже вышел один из блоков-тысячников АЭС. В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал:

"Благодаря профессиональной и слаженной работе наших атомщиков удалось отремонтировать и запустить блок раньше, чем планировалось. Это чрезвычайно весомый вклад в усиление устойчивости нашей энергосистемы и обеспечение энергобаланса. Для каждого украинца это означает стабильность энергоснабжения".

Президент "Энергоатома" Петр Котин отметил профессионализм атомщиков Компании, которые смогли в кратчайшие сроки вернуть энергоблок в работу. "Специалисты Энергоатома в очередной раз доказали свой высокий уровень квалификации, сделав все для того, чтобы ремонтная кампания происходила как можно быстрее, а украинцы были стабильно снабжены электроэнергией", – подчеркнул он.

Напомним, шесть энергоблоков-"тысячников" (суммарной мощностью 6000 МВт) временно оккупированной Запорожской атомной электростанции пока не работают, все они остановлены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, этим летом энергосистема Украины работает в условиях дефицита, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Это не значит, что обязательно начнутся отключения света. Но, чтобы минимизировать их риски, украинцам нужно экономить электроэнергию.

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