"Новая Почта" возобновила работу системы после масштабного сбоя: стало известно, стала ли причиной фишинговая атака

Компания "Новая почта" устранила технический сбой, который произошел 17-18 мая и возобновила работу мобильного приложения. При этом причиной сбоя стала не фишинговая атака.

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"Как и обещали, держим вас в курсе – на этот момент наши IТ-специалисты устранили технический сбой и возобновили работу мобильного приложения. Все сервисы "Новой почты" работают", – рассказали OBOZREVATEL в компании.

Как отмечается, специалисты возобновили работу мобильного приложения и сервиса авторизации. Все услуги в мобильном приложении доступны, а клиенты могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, получать и отправлять посылки через почтоматы.

"Также все сервисы доступны и в отделениях: оплата картой и наличными деньгами, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами. Что касается вопроса, стала ли причиной сбоя фишинговая атака – нет", – отметили в компании.

Напомним, в работе "Новой почты" произошел сбой 17 мая, к тому же, 18 мая проблемы в работе системы все еще наблюдались. У некоторых пользователей сервис и мобильное приложение компании не работал вообще. В то же время в службе поддержки компании извинились за временные неудобства, а также сообщили, что произошел технический сбой в работе системы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, частный почтовый оператор "Новая почта" частично возобновил отправку продуктов питания в страны ЕС. Такие посылки снова принимаются благодаря частичному снятию ограничений на польской таможне. Однако пересылать можно не любую еду.