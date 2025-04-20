Азартные игры под давлением: как тарифная политика Трампа влияет на игровую индустрию

Дональда Трампа начала влиять даже на азартные игры : изменения в таможенных тарифах повлекли за собой нестабильность на рынке, почувствовавшие на себе и казино, и букмекеры. не только выжить, но и укрепить позиции.

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Об этом сообщили аналитики игровой индустрии в интервью NEXT.io. В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о новой системе таможенных тарифов, направленной на Китай, Канаду и Мексику.

Эти меры вызвали значительную волатильность на финансовых рынках, особенно повлияв на акции компаний игрового сектора.

Заявление Трампа о "Дне освобождения" и введении новых тарифов привели к снижению стоимости акций игровых компаний. Однако после давления со стороны бизнес-лидеров, большинство тарифов было приостановлено на 90 дней, оставив лишь общий 10% сбор, 25% для Канады и Мексики, и 125% для китайского импорта.

Джордан Бендер, аналитик Citizens Capital Markets, отметил, что пауза во введении тарифов не изменяет общую ситуацию в индустрии. Он подчеркнул, что рост цен и неопределенность потребителей остаются негативными факторами для дискреционных расходов в секторе казино.

Пол Лейланд из Regulus Partners считает, что игральная индустрия имеет преимущество в условиях макроэкономического риска, поскольку она важна для всех.

Чад Бейнон из Macquarie Group выделил три основных последствия тарифной политики: возможную рецессию, прямое влияние тарифов и общее влияние на стоимость акций.

Бейнон и Бендер подчеркнули возможность ускорения усилий по легализации азартных игр на государственном уровне в условиях экономической неопределенности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Нидерландов выиграл суд против компаний Corona и BML Group, руководивших онлайн-казино Betsson, Kroon Casino и Orange Casino.

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