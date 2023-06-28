Bacardi обещала уйти из России, но вместо этого увеличила прибыль в стране в 3 раза – СМИ

После начала полномасштабной войны в Украине Bacardi International заявила, что прекратит экспорт алкоголя в страну-террористку России и заморозит инвестиции в рекламу. Однако слова об остановке поставок впоследствии исчезли из пресс-релиза, а прибыль российского филиала Bacardi в прошлом году выросла в 3 раза.

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Как говорится в расследовании The Bell, в марте 2022-го компания разместила на сайте заявление, осуждающее нападение РФ на Украину. Компания обещала пожертвовать $1 млн Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу.

После того, как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы). При этом финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО "Бакарди Рус" за год значительно выросли. Из ее отчетности следует, что по сравнению с 2021-м стоимость основных средств "Бакарди Рус" (собственных материальных активов, используемых компанией для производства товаров и услуг) выросла с 57 до 850 млн рублей.

Так, выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей до 32,6 млрд, а чистая прибыль и вообще выросла втрое – с 1,5 до почти 4,7 млрд рублей.

Bacardi продолжает непосредственно поставлять свои бренды в Россию через свой филиал. После 24 февраля "Баккарди Рус" получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Этот документ необходим для таможенного оформления партий товара. Он имеет длительный срок действия, за который им можно ввозить новые партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные компании объединили усилия, чтобы помочь с трудоустройством 250 тысяч беженцев. В основном речь идет о женщинах из Украины.

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