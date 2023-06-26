Международные компании хотят взять на работу 250 тысяч украинок: что предлагают

Международные компании объединили усилия, чтобы помочь с трудоустройством 250 тысяч беженцев. В основном речь идет о женщинах из Украины.

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Они взяли на себя такое обязательство в Париже на конференции, организованной Tent Partnership for Refugees. Об этом говорится в материале Der Spiegel.

"Десяти крупных международных компаний согласились научить и нанять более 250 000 человек, которые покидают Украину, в основном женщин, и беженцев из других стран Европы", – отмечается в материале.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, поскольку российскому вторжению в Украину не видно конца, очень важно предложить находящимся там миллионам беженцев долгосрочную интеграцию и надежду из-за интеграции на рынок труда. По его словам, преданность компаний позволит десяткам тысяч украинцев заботиться о своих родных домах.

Компании-участники включают Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks и The Body Shop. Только крупные агентства временной занятости хотят трудоустроить около 150 тыс. беженцев.

Ранее сообщалось, что украинцам предлагают работу в Люксембурге, стране с высоким уровнем ВВП на душу населения в ЕС. Размер зарплаты при этом составляет в самых популярных вакансиях до 253889 грн (6300 евро).

Так, на складе одежды Helly Hansen в Ремише зарплата составляет 3400–4500 евро (137–181 тыс. грн). Компания специализируется на производстве высококачественной спортивной, горной одежды, одежды для рыбалки, туристического инвентаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья американских миллиардеров в Великобритании опубликовала вакансию для работы няни для собак на полный рабочий день. Предлагаемая зарплата – $127 227 в год.

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