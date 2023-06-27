Банки обновили курс доллара: сколько просят за валюту 27 июня

Курс наличного доллара в банках Украины немного вырос. Во вторник, 27 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,75/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями понедельника курс повысился на пять копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 2,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 27 июня продает ОТП Банк (по 37,15 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает "Креди Агриколь" (37,7 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "ОТП" (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке и ПУМБ (36,75 грн).

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

Важно понимать, что банки могут взимать дополнительные комиссии при обмене валют. Фактическую стоимость доллара в кассе можно узнать, обратившись в службу поддержки конкретного банка.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,2 грн, средний курс продажи составляет 37,28 грн. Евро на валютном аукционе 27 июня продают по 40,8 грн, а покупают – по 40,97 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился: 27 июня он вырос на 15 коп., до 39,92 грн, однако удержался ниже отметки в 40 грн.

Новый курс доллара – что будет в июле

В начале июля курс доллара в Украине может несколько просесть – 37 грн/долл., считает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Разница между курсами покупки и продажи останется в диапазоне 15-25 копеек", – объяснил аналитик.

Девальвация гривни возможна только при условии, если значительно ухудшится ситуация на фронте. В таком случае негативные ожидания на рынке повлияют на спрос и предложение валюты.

Однако курс доллара в первую очередь зависит от международной финансовой поддержки Украины. Это – основной источник пополнения валюты в стране.

В целом ожидать резких скачков курса не стоит: причин для этого нет. Сезонные колебания в этом году (как и в прошлом) неактуальны как на рынке валют, так и на большинстве других рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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