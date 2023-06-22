Украинцам изменили правила обмена долларов для всех: что должен знать каждый

Национальный банк Украины ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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Почему теперь обязаны принимать банкноты?

Национальный банк обязал принимать все купюры, кроме значительно изношенных. Ранее был перечень незначительного повреждения (его отменили) и значительного повреждения. В результате, если купюра имеет небольшие повреждения, банк или обменник не имеет права ее принимать.

НБУ выдает лицензии обменникам и банкам на обмен валют. Поэтому имеет право регулировать их работу, контролировать их деятельность. И чтобы не допустить нарушения, контроль решили ужесточить. Если ваши права нарушили, обменники отказались принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, можно пожаловаться по номеру телефона 0 800 505 240.

А какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В обратном случаи они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился;пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качеству доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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