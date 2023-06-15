Банки переписали курс доллара: где украинцам выгоднее продавать и покупать валюту

Курс наличного доллара в банках Украины вновь немного повысился. В четверг, 15 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,95/37,4 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями среды курс вырос на пять копеек и в покупке, и в продаже. Однако разные банки устанавливают разные курсы, и именно от этого зависит, где выгоднее обменивать валюту (список – ниже).

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В целом за неделю средний курс доллара в банках повысился на 7,5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 15 июня продает ОТП Банк (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – Райффайзен Банк (36,9 грн).

Указанный в таблице карточный курс доллара используется: для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах);

для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить безналичную валюту (доллар на карту) нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,23 грн, средний курс продажи составляет 37,31 грн (цена практически не изменилась за сутки). Евро на валютном аукционе 15 июня продают по 40,45 грн, а покупают – по 40,65 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 15 июня он вырос на 4 коп., до 39,51 грн.

Курс доллара до конца 2023 года – прогноз

В средине июня Национальный банк опубликовал результаты опроса финансовых аналитиков о том, какой курс доллара можно ожидать в ближайшие 12 месяцев. Эксперты считают, что стоимость доллара будет находиться в пределах 39,54 грн.

При этом за последние месяцы курсовые ожидания улучшились. Так, аналитики еще весной-2023 предполагали, что доллар через 12 месяцев будет стоить около 40 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Все финансовые учреждения получают лицензии и должны следовать правилам работы на рынке.

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