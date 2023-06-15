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Банки переписали курс доллара: где украинцам выгоднее продавать и покупать валюту

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
7,2 т.
Курс доллара изменился

Курс наличного доллара в банках Украины вновь немного повысился. В четверг, 15 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,95/37,4 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями среды курс вырос на пять копеек и в покупке, и в продаже. Однако разные банки устанавливают разные курсы, и именно от этого зависит, где выгоднее обменивать валюту (список – ниже). 

Видео дня

В целом за неделю средний курс доллара в банках повысился на 7,5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Как изменился курс доллара за месяц

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 15 июня продает ОТП Банк (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – Райффайзен Банк (36,9 грн).

Курс доллара в банках Украины 15 июня

Указанный в таблице карточный курс доллара используется:

  • для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах);
  • для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

Просто так купить безналичную валюту (доллар на карту) нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,23 грн, средний курс продажи составляет 37,31 грн (цена практически не изменилась за сутки). Евро на валютном аукционе 15 июня продают по 40,45 грн, а покупают – по 40,65 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 15 июня он вырос на 4 коп., до 39,51 грн.

Курс доллара до конца 2023 года – прогноз

В средине июня Национальный банк опубликовал результаты опроса финансовых аналитиков о том, какой курс доллара можно ожидать в ближайшие 12 месяцев. Эксперты считают, что стоимость доллара будет находиться в пределах 39,54 грн.

При этом за последние месяцы курсовые ожидания улучшились. Так, аналитики еще весной-2023 предполагали, что доллар через 12 месяцев  будет стоить около 40 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Все финансовые учреждения получают лицензии и должны следовать правилам работы на рынке.

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