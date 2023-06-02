Банки переписали курс доллара: сколько стоит валюта в Украине 2 июня

Курс наличного доллара в банках Украины заметно упал. В пятницу, 2 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,05/37,5 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями четверга курс в покупке снизился сразу на 10 копеек, а в продаже – на 5 копеек.

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В целом за неделю средний курс доллара в банках уже упал на 12,5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает государственный ПриватБанк (по 37,32 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,75 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Приват" (36,82 грн), а по самой высокой – 37 грн – сразу три финучреждения: ПУМБ, ОТП Баанк и Креди Агриколь.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,25 грн, средний курс продажи составляет 37,40 грн, что ниже, чем днем ранее. Евро на валютном аукционе 2 июня продают по 40,25 грн, а покупают – по 40,5 грн (стоимость евровалюты не изменилась).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 2 июня он вырос до 39,15 грн.

Курс доллара в Украине в июне – озвучен прогноз

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, вероятно, наличный курс доллара в июне не опустится ниже официального и не поднимется выше отметки в 38,9 грн/долл.

"У нас производная сейчас от международной финансовой помощи. Более или менее стабильно поступают деньги от западных партнеров, поэтому есть все для курсовой стабильности", – отметил аналитик.

При этом украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать. Однако этот вариант подойдет гражданам, имеющим большой запас наличных денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюры и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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