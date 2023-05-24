Банки Украины обновили курс доллара: сколько стоит валюта и где выгоднее покупать

Курс наличного доллара в банках Украины незначительно повысился 24 мая. Стоимость американской валюты в среднем составляет 37,15/37,56 грн за доллар (покупка/продажа). За последние сутки курс доллара вырос на 5 копеек в продаже, но не изменился в покупке.

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За неделю средний курс доллара в банках снизился на 50 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Где выгоднее покупать и продавать валюту

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,35 грн), а самый высокий курс в продаже установил Ощадбанк (37,8 грн). Покупает доллары по самой низкой цене также "Ощад" (36,85 грн), а по самой высокой – Укрэксимбанк (37,2 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,4 грн, средний курс продажи составляет 37,48 грн, что немного ниже, чем накануне. Евро на "валютном аукционе" 24 мая продают по 40,65 грн, а покупают – по 40,8 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 24 мая он снизился сразу на 17 коп., до 39,40 грн.

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Что будет с курсом доллара

По словам банкиров, в Украине сейчас нет предпосылок к существенным колебаниям наличного курса доллара. Более того, в стране образовался дефицит наличной гривни, что наравне с другими факторами удерживает стоимость инвалюты.

По подсчетам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного, гривня сохранит стабильность в течение всего лета. Более того, ценовой коридор на наличном рынке, вероятно, будет таким же, как и на безналичном, – 36,75-37 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. При этом банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (инкассо).

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