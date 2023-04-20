Банковские секреты: как украинцы могут ежемесячно зарабатывать на депозитах

Украинцы, хорошо разбирающиеся в банковских депозитах, могут зарабатывать, даже не имея сбережений. Те, кто арендует квартиры, могут полностью компенсировать стоимость электроэнергии, а украинцы, планирующие большие покупки, получают ощутимый доход.

OBOZREVATEL на примере депозита "Спокойный" от банка ПУМБ рассказывает, как правильно воспользоваться возможностями краткосрочных депозитов.

Краткосрочные депозиты: как и когда ими правильно пользоваться

Долгосрочные депозиты часто не предполагают досрочного снятия средств. Это удобно, если вы планируете откладывать средства, собираете на крупную покупку или уже имеете сбережения и хотите их защитить. Но если ваши средства вам потребуются через несколько недель или месяцев, идеальный вариант – краткосрочный депозит.

К примеру, вы продали квартиру за 1 млн грн и уже начали искать новое жилье. Если открыть депозит "Спокойный" от ПУМБ, эти средства можно на 3 месяца разместить под 10% годовых в гривне. Но если вы найдете квартиру раньше, деньги можно снять досрочно с сохранением всего дохода.

За три месяца со "Спокойным" в этом случае вы можете заработать 20290 грн. Этих средств хватит, например, чтобы частично купить мебель в новую квартиру или компенсировать расходы по косметическому ремонту.

Условия "Спокойного":

ставка: 10% годовых в гривне и 0,4% в долларах и евро;

срок: 3 месяца (можно по желанию автоматически продлевать);

пополнение: ограничений нет;

досрочное закрытие: разрешено с сохранением всего дохода;

частичное снятие не предусмотрено.

Если вы собираете средства на бытовую технику, ремонт или даже беспилотник для знакомых на фронт, краткосрочный депозит позволит не только увеличить собранную сумму, но и разделить средства на текущем счете со средствами, которые вы не планируете тратить.

Собирать средства наличными "под матрасом" – самый плохой вариант. Во-первых, депозит позволяет хотя бы частично компенсировать инфляцию. Во-вторых, когда вы размещаете средства в банковском депозите, это защищает от возможной кражи наличности, или от ее повреждения/потери.

Еще один вариант – вы заказали товар, но его доставку в Украину (или изготовление) следует ожидать несколько месяцев. Если вы заказали изготовление кухни на предприятии, ее придется ждать несколько недель или даже месяцев. Если у вас есть необходимая сумма, например, 100 тыс. грн., вы заказали кухню, но ее изготовят только через три месяца, с депозитом "Спокойный" через три месяца вы можете вернуть уже 102 тыс. грн. А за две тысячи можно оплатить доставку кухни в ваш дом.

Учитывая относительно невысокую ставку на депозиты в долларах и евро, размещать их следует для защиты валютных сбережений от мошенников при условии, что вам вскоре потребуются наличные деньги.

Как еще можно зарабатывать на краткосрочном депозите? В случае, если вы арендуете квартиру, финансовые аналитики советуют иметь подушку в размере двух-трех месячных платежей за жилье. Таким образом вы подстраховываете себя на случай потери работы. Этой подушки хватит на уплату стоимости аренды в период, пока вы ищете новую работу.

Также такая "подушка" поможет сменить арендованную квартиру: деньги можно потратить на оплату услуг риэлтора, кроме того, чаще всего арендодатели просят заплатить сразу за два месяца (часть этой суммы – залоговая).

Лучший вариант – держать такую "подушку" на краткосрочном депозите, каждый раз продлевая его срок. Тогда вы в любой момент сможете забрать свои средства, а доход, полученный от размещения депозита, частично компенсирует расходы на коммуналку.

К примеру, если ежемесячная аренда составляет 15 тыс. грн, вы отложили 45 тыс. грн, разместив эти средства на депозите "Спокойный", вы можете полностью компенсировать стоимость электроэнергии. Так, согласно НКРЭКУ, украинская семья в среднем тратит около 165 кВт*ч в месяц. По действующему тарифу это 237,6 грн. Со "Спокойным" на депозите в 45 тыс. грн вы сможете ежемесячно зарабатывать 304 грн.

Как выбрать банк для открытия депозита?

Банковская система в Украине прибыльно и стабильно работает, рассказал OBOZREVATEL глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. На время военного положения и три месяца после его завершения государство гарантирует возврат 100% вкладов.

Однако, выбирая банк все же стоит учитывать его финансовые показатели. Надежность банковских вкладов исследуют рейтинговые агентства. Например, "Кредит-Рейтинг" оценил надежность ПУМБ на уровне "5" (самая высокая оценка).

Также стоит учитывать размер банка. Национальный банк ведет учет системно важных банков. Это те банки, работа которых оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. По состоянию на март 2023 НБУ назвал системно важными 15 банков.

Среди них есть и ПУМБ. Он входит в пятерку банков по размеру депозитов физических лиц в гривне. Закрытие системно важного банка почти невозможно. Банки ежегодно публикуют свои отчеты. Ознакомьтесь также с ними. Важно, чтобы финансовое учреждение стабильно работало в течение длительного периода и имело хорошую репутацию на рынке.