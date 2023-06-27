Билетов станет больше: на самом популярном маршруте в Украине назначили дополнительный поезд

Компания "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту – Киев – Львов. Поезд будет отправляться в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49.

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Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе. Для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд – удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова.

"В направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр – Киев, №38 Запорожье – Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях). Так же – в обратном направлении : осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут)", – говорится в сообщении.

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила женские купе. В частности, поезд №42 Трускавец – Днепр на 30 июня имеет один женский вагон. В такие купе будут пускать только женщин и детей любого пола до 6 лет.

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