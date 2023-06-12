"Укрзалізниця" запустила женские купе: как будет работать и где купить билеты

Госкомпания "Укрзалізниця" запустила женские купе. В частности, поезд №42 Трускавец – Днепр на 30 июня имеет один женский вагон. В такие купе будут пускать только женщин и детей любого пола до 6 лет.

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Продажа таких билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении "Укрзалізниці". Об этом говорится в сообщении компании 12 июня.

Цена проезда в женских купе не отличается от обычной. Количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые являются лидерами по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала 2023 года:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

"Переходим от хайпа к делу. Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений", – сказал председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 10 июня изменилось расписание пригородных поездов. Новый график вводится в летний сезон. При этом УЗ изменит частоту курсирования пригородных поездов на одном из самых популярных направлений между Киевом и Фастовом.

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