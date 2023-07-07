Бизнес на крови: три американских пищевых гиганта резко нарастили продажи в России

Западные компании под давлением общественности уходят из России, но касается это не всех. Три американских корпорации – Mondelez, Mars и PepsiCo – наоборот, показали стремительный рост своих продаж в России. Всем им удалось нажиться на выходе более сознательных конкурентов с рынка страны-агрессора.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на финансовые отчеты компаний и данные российской налоговой. Чем сильнее растут объемы торговли и прибыль американских корпораций в России, тем больше налогов они платят Кремлю. А российские власти на эти деньги финансируют войну против Украины.

Так, российское подразделение Mondelez увеличило свои продажи на 38% до 92 млрд рублей ($1,1 млрд). В годовом отчете Mondelez указано, рентабельность бизнеса в России выросла благодаря "ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы". Уже 4% консолидированной выручки Mondelez приходилось на РФ в 2022 году.

Mars зафиксировал рост продаж на 14%, до 177 млрд рублей ($1,9 млрд) в прошлом году, а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей ($295 млн). Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза. Производитель газированных напитков заявил, что сделки в России приносят 5% консолидированного чистого дохода в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Все эти компании остались в России, поскольку не подпадают под санкции. При этом все трое заявляли, что будут продавать россиянам только "основные продукты".

Так, генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявлял, что компания приостанавливает продажу таких международных брендов, как 7Up и Pepsi. Однако подразделение американской группы в России продает чипсы, газированные напитки, молоко, молочные продукты и детское питание, а также местные продукты, такие как квас.

При этом другие потребительские гиганты, которые заявляли о сокращении бизнеса в России, действительно фактически исчезли из страны. Например, Coca-Cola действительно покинула РФ. Ее продукцию в Россию заводят только через третьи страны, а для удовлетворения спроса появились подражатели под российскими брендами.

"Компании, которые остались, могли извлечь выгоду из ухода конкурентов с рынка... В потребительских расходах нет резких изменений", – отмечают аналитики Bloomberg.

Перспективы уже ухудшились

Небывалый рост продаж Mondelez начинает спадать. В июне после попадания в перечень международных спонсоров войны компания заявила, что еще сильнее сокращает свою деятельность в России. Mars также сводит к минимуму свою деятельность в России. В PepsiCo, тем не менее отказалась от комментариев.

Компании, которые остаются в РФ, сталкиваются с бойкотами. Например, Pernod Ricard прекратила экспорт спиртных напитков в Россию после призывов к бойкоту в Швеции.

Та же Mondelez уже столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

А британский конгломерат Unilever стал мишенью инициативной группы "Проект украинской солидарности". Выручка Unilever у РФ упала на 1% до 85 млрд рублей, но прибыль в 2022 году почти удвоилась.

После попадания в список спонсоров войны компания заявила, что российское подразделение отделено от остального бизнеса, и прибыль не покидает страну. Представитель компании сказал, что действия, направленные на сокращение бизнеса в России, привели к снижению объемов продаж примерно на 15% в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны. Под давлением бизнес разорвал все связи с РФ.

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