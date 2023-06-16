Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны: под давлением разорвали все связи с РФ

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) впервые исключило из перечня спонсоров войны одну из компаний. Peninsula Petroleum Limited предоставило НАПК письмо, в котором подтвердило разрыв всех экономических связей с РФ. Как результат, компанию исключили из перечня спонсоров войны.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК. Так, Peninsula Petroleum Limited – ирландская компания, которая занимается доставкой судового топлива. В перечне спонсоров войны все еще остается большое количество компаний. Среди них есть и те, которые работают и в Украине. К примеру, в перечне – P&G, "Ашан", "Метро".

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны – лучшее доказательство тому, что этот инструмент действительно работает", – подчеркнул глава НАПК Александр Новиков. Стоит отметить, что перечень – репутационный инструмент. То есть он не лишает компаний каких-либо прав и возможностей.

Однако наличие бренда в списке спонсоров войны должно в первую очередь влиять на репутацию клиентов, на это должны обращать внимание партнеры и клиенты компании. Отметим, среди тех, кто продолжает работать и зарабатывать в России, также есть компания "Леруа Мерлен". В Украине один из их магазинов уничтожила российская ракета, однако на позицию руководства это не повлияло.

За время полномасштабной войны российский рынок покинули десятки международных компаний. Большинство из них это сделали добровольно и в первые дни войны. Некоторые компании были вынуждены отказаться от работы в РФ, испугавшись санкций или из-за логистических проблем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что объемы газа, который Россия продает в Европейский Союз, опустились до самой низкой в истории отметки. Большая часть газа доставляется через Украину.

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