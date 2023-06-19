Бизнесу в Украине подготовили новые тарифы на электроэнергию: что известно

Тарифы на электроэнергию в Украине могут повыситься не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года.

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Вопрос вынесен в повестку дня заседания профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) на 26 июня, сообщает "РБК-Украина". Предполагается, что комиссия пересмотрит предельные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Если решение утвердят, тарифы вырастут на 35%. Будут действовать такие новые предельные цены:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 2 714,00 грн/МВт*ч (сейчас 2 000 грн/МВт*ч);

для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) – 5 428,00 грн/МВт*ч (сейчас 4000 грн/МВт*ч).

В проекте решения НКРЭКУ говорится, что нынешние расценки прекратят действие с 30 июня. Однако помимо рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика.

Поэтому конечный тариф будет выше и может отличаться в зависимости от региона. Решение не коснется бытовых потребителей, которые с июня платят по тарифу 2,64 грн за кВт*ч.

Впрочем, в будущем повышение бизнес-тарифов на электроэнергию, вероятно, скажется на росте тарифов на воду для населения. Однако для этого понадобится отдельное решение нацкомиссии.

Ранее в Офисе президента объясняли: Украина в вопросе восстановления энергетической системы должна идти по пути Израиля, а не Ирака, Ливана и Сирии. Поэтому тарифы на электроэнергию для населения придется выводить хотя бы на уровень окупаемости тока. Иначе украинцы могут получить "свет по часам" на постоянной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут существенно экономить на электроэнергии. Так, если обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь", тариф ночью будет вдвое ниже.

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