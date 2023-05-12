Часть профессий вытеснит искусственный интеллект: озвучены советы попавшим в список украинцам

В скором будущем часть профессий в Украине заменит искусственный интеллект (ИИ). Среди них – кассиры и все подобные профессии, где человек берет оплату с другого человека, а также переводчики, редакторы и т.д. Однако представители этих сфер могут уже сейчас повышать свои навыки, в частности, начиная работать с ИИ, чтобы в будущем не потерять работу или быстро найти новую.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (КШЭ), экс-министр развития экономики и советник руководителя Офиса президента Украины. В своем Facebook он раньше назвал профессии, которые впоследствии вытеснит искусственный интеллект:

кассиры и все схожие профессии, где человек берет оплату с другого человека;

обслуживание клиентов, поддержка, регистрация или бронирование любых услуг от гостиниц до маникюра;

профессии на заводах;

люди, вносящие данные в базы;

водители.

Какие профессии исчезнут быстрее всего?

Одной из первых должна стать профессия переводчика. Также в этот список Милованов отнес тьюторов (преподавателей, проводящих дополнительные занятия) базового уровня и работников технической поддержки.

"То есть это те люди, которые базовые и рутинные вещи делают. А это очень легко заменить искусственным интеллектом. Например, разговорным чат-ботом. Но это хорошо, потому что это такая рутинная работа. Теперь люди смогут, например, делать какие-то другие вещи. Здесь важно, конечно, не остаться с этим процессом в стороне и адаптироваться. Я думаю, это больше для людей возможностей создает, чем угроз", – отметил Милованов.

Что делать, если попал в список профессий, которые заменит ИИ?

Милованов советует начинать экспериментировать с искусственным интеллектом. С помощью ИИ можно придумывать новые проекты и функции для работы.

"Благодаря OpenAI теперь это очень легко сделать, есть веб-интерфейс и человек может начинать какие-то базовые задачи делать и взаимодействовать. Так, можно экспериментально придумать какие-то действия, проекты, функции, которые он может делать для своего работодателя, профессии или карьеры. Поэтому это возможность для людей, которые хотят вырваться вперед и стать более конкурентоспособными. Поэтому этим они могут начать заниматься, так как сейчас не нужно иметь какое-то супервысокое и глубокое понимание искусственного интеллекта", – пояснил специалист.

Некоторые люди уже сейчас могут начинать работать с ИИ, осваивая новые навыки и адаптироваться к новым условиям. Среди таких профессий, в частности, переводчик.

"Человек переводил текст, а теперь может это делать машинно, очень быстро, а затем улучшать с точки зрения логики. Раньше переводчик переводил и думал: как его лучше перевести? Теперь рутинная часть снимается, слова будут переведены автоматически и человек может потратить больше времени на то, чтобы подумать, как это превратить в лучший текст. Например, при переводе он теперь может клиенту предложить 2-3 варианта текста: в одном стиле, другом стиле, с фокусом больше на один аспект, идею или на другую", – подчеркнул Милованов.

Могут уже сейчас овладевать новыми навыками с помощью ИИ также тьюторы. Раньше этот человек мог просто отвечать на вопросы студентов/учеников, а теперь может собирать типичные вопросы, анализировать, подготовить типичные ответы. И дальше уже работать с глубиной понимания по нетипичным вопросам.

"Или может анализировать вопросы/ответы студентов, где наибольшее непонимание происходит или где ошибки совершают, а затем сфокусироваться на решении задач, тестов именно там, где люди испытывают наибольшие сложности", – подытожил президент Киевской школы экономики.

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