Что будет с курсом доллара: банкир назвал ключевые тренды валютного рынка в Украине

В Украине сформировались устойчивые тренды на валютном рынке. В частности, разница между официальным и наличным курсом доллара сохраняется минимальной. В связи с этим сильных изменений стоимости "бакса" в июне не предвидится.

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Таким прогнозом поделился с OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он назвал две ключевые "валютные" тенденции в Украине:

незначительный разрыв между официальным и курсом обменных пунктов – на уровне всего 2-2,5%;

политика Нацбанка по постепенной популяризации гривни как наиболее надежной валюты для сохранения сбережений.

Прогноз Лесового не исключает, что в будущем в Украине произойдет слияние официального, банковского и курса обменных пунктов в единый курс. "Но такая курсовая "соборность" вряд ли произойдет внезапно – первым шагом вероятно станет дальнейшее сокращение разрыва между курсами до 1-1,5%, а следующим – закрепление новых курсовых диапазонов", – объяснил банкир.

Сколько будет стоить доллар для украинцев

Лесовой уверен, что как минимум до 11 июня наличный курс доллара остается в диапазоне от 37 до 38 грн. Ситуативные колебания не превысят 30-40 копеек в недельном разрезе.

"Сейчас продлится период относительного "июньского спокойствия" без глобальных, системных сдвигов на валютном рынке. Поэтому не стоит ожидать каких-либо изменений – наличный курс будет оставаться в пределах 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обменники отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры следует обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и произведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составлять до 50% номинала.

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