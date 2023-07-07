Что будет с курсом доллара после войны: аналитики смоделировали главные сценарии

Точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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Главными для послевоенного состояния гривни будут форматы завершения войны и восстановления страны, отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ. Он рассматривает два сценария:

1. Если в Украину будут поступать значительные средства от западных партнеров на восстановление. "Если это будут действительно цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривня будет даже укрепляться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – объясняет экономист.

2. Если формат восстановления будет слабым, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов. "Тогда гривня будет оставаться стабильной, но не будет существенного ее укрепления", – отметил Кущ.

Экономист Святослав Черный также уверен: пока сложно предсказать, что будет с долларом в Украине после войны. Он выделяет такие ключевые факторы влияния на курс:

инфляция;

экономический рост;

политическая стабильность;

настроения инвесторов.

Так, если экономика будет активно развиваться, настроения инвесторов будут оставаться сильными, а послевоенная политическая стабильность будет достигнута, гривня может укрепиться к доллару. Однако, по его мнению, доллар все равно останется дороже, чем был до начала полномасштабной войны.

Напомним, средний годовой курс на 2023 года в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/долл. А к концу 2023 года ожидался доллар по 45,8 грн.

Впрочем, аналитики Horizon Capital считают, что на самом деле к концу 2023 года доллар в Украине может подорожать до 39 грн с нынешних 37-38 грн, а в 2024-м – до 42 грн. В Dragon Capital также прогнозируют курс доллара в Украине на уровне до 39 грн к концу 2023 года. При этом до коррекции прогноза эксперты ожидали, что курс достигнет аж 43 грн, т.е. ожидания улучшились сразу на 4 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине до 16 июля будет в целом находиться в ценовом коридоре 37-38 грн. Наличный доллар при этом будет колебаться у нижней границы этого диапазона (37 грн/долл.), периодически пробивая ее вниз, в сторону официального курса. Риски же для украинской валюты могут проявиться позднее.

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